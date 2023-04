Những điểm nhấn sau 2 trận đấu đầu tiên của U19 Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau 2 lượt trận đầu tiên tại bảng C, U19 Sông Lam Nghệ An đã giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Với 4 điểm trong tay, thầy trò Nguyễn Văn Vinh có rất nhiều cơ hội để giành được chiếc vé vào vòng tứ kết.

Đầu tàu Nguyễn Quang Vinh

Có thể nói tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Vinh chính là người thi đấu xuất sắc nhất của U19 Sông Lam Nghệ An ở 2 trận đấu vừa qua. Gần như các tình huống tấn công của đội bóng xứ Nghệ đều qua chân tiền vệ mang áo số 9 này. Với kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt Quang Vinh thường xuyên có những đường chuyền sắc sảo xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Bên cạnh đó khả năng dứt điểm của tiền vệ sinh năm 2005 cũng rất đáng chú ý, Quang Vinh thường xuyên có những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương. 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 2 lượt trận là những con số nói lên tầm quan trọng của Nguyễn Quang Vinh trong đội hình U19 Sông Lam Nghệ An. Hy vọng tiền vệ mang áo số 9 này sẽ tiếp tục duy trì được phong độ cao trong các trận đấu sắp tới để giúp U19 Sông Lam Nghệ An tiến sâu tại vòng chung kết năm nay.

Khả năng tận dụng cơ hội

Nếu các cầu thủ trẻ xứ Nghệ tận dụng tốt những cơ hội có được ở trận gặp U19 Becamex Bình Dương thì chắc có lẽ tỷ số không dừng lại ở 2-1. Đây là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đã tạo ra rất nhiều các cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên lần lượt Lê Đinh Long Vũ, Phan Duy Hào, Nguyễn Văn Sơn bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Điều tương tự cũng xảy ra ở trận gặp U19 Đông Á Thanh Hóa, khả năng tận dụng của các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ khiến cho họ phải rất vất vả mới có được một trận hòa. Rõ ràng các chân sút bên phía U19 Sông Lam Nghệ An phải cải thiện rất nhiều trong các trận đấu tới nếu muốn tiến sâu tại vòng chung kết U19 Quốc Gia 2023.

Nỗi lo hàng phòng ngự

Hàng phòng ngự của U19 Sông Lam Nghệ An đã phần nào được cải thiện ở lượt trận thứ 2. Tuy nhiên trước các tình huống đá phạt của U19 Becamex Bình Dương thì hàng thủ đội bóng xứ Nghệ vẫn có sự lúng túng nhất định.

Bên cạnh đó là nỗi lo ở vị trí thủ môn của U19 Sông Lam Nghệ An. Sau 2 trận đấu đầu tiên, cả hai thủ thành Hữu Hậu và Xuân Sơn đều đã được ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ sử dụng. Tuy vậy, bộ đôi thủ môn trẻ này không thể xua tan nỗi nhớ thủ thành Cao Văn Bình. Hy vọng chiến thắng 2-1 trước U19 Becamex Bình Dương sẽ là liều thuốc tinh thần giúp cho các cầu thủ nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ tự tin hơn trong các trận đấu sắp tới qua đó cải thiện sự chắc chắn cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Lợi thế cho U19 Sông Lam Nghệ An

Với 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, U19 Sông Lam Nghệ An đang tạm thời xếp tại thứ 2 bảng C (kém hiệu số so với U19 Đông Á Thanh Hóa). Đây là một lợi thế lớn cho thầy trò Nguyễn Văn Vinh trước khi bước vào lượt trận đấu cuối. Và đội bóng xứ Nghệ chỉ cần giành được 1 điểm trước U19 Đồng Tháp là sẽ chắc chắn lọt vào vòng tứ kết.

Một điểm thuận lợi khác cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh là họ sẽ được thi đấu vào lúc 17h30 ngày 27 tháng 4. Đây là thời điểm mà gần như các trận đấu vòng bảng đã kết thúc và lúc đó ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ sẽ có cơ sở để chọn được nhánh đấu thuận lợi ở vòng trong. Giải đấu U19 Quốc Gia 2023 có khá nhiều đối thủ mạnh và lịch thi đấu thuận lợi sẽ là một yếu tố quan trọng để giúp cho các đội tiến sâu.

1 trận thắng và 1 trận hòa sau hai lượt đấu đầu tiên là kết quả chấp nhận được của U19 Sông Lam Nghệ An. Hy vọng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh sẽ thi đấu ngày càng tự tin để có được những kết quả tốt tại giải đấu năm nay.