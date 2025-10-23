Những đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định mới nhất?
Tôi là công nhân khu công nghiệp, có thu nhập thấp và đang thuê trọ, tôi muốn biết mình có được mua nhà ở xã hội hay không. Những đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội? Vấn đề quan tâm của anh Nguyễn Văn K. (xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An).
Trả lời: Theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025), có 12 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Cụ thể:
- Người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
- Hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo tại khu vực đô thị.
- Hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo tại khu vực nông thôn.
- Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
- Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân.
- Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề; học viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
- Người lao động đã trả lại nhà ở công vụ do hết thời hạn sử dụng theo quy định.
- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, chưa được bố trí bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
- Người đang thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư xây dựng; hoặc người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước khác.
- Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, để mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.
Khoản 2 Điều 78 của Luật này cũng nêu rõ:
“Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này khi đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập và cư trú theo quy định của Chính phủ thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội”.
Các điều kiện cụ thể hiện được hướng dẫn tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP: Người thuộc nhóm đối tượng trên cần chứng minh chưa có nhà ở (hoặc diện tích bình quân dưới 15 m² sàn/người), có thu nhập thấp theo chuẩn địa phương, và có đăng ký cư trú hợp pháp tại nơi có dự án nhà ở xã hội.
Như vậy, anh T. – công nhân khu công nghiệp có thu nhập thấp, đang thuê trọ – thuộc diện được xem xét mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện nói trên.