Pháp luật Những đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định mới nhất? Tôi là công nhân khu công nghiệp, có thu nhập thấp và đang thuê trọ, tôi muốn biết mình có được mua nhà ở xã hội hay không. Những đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội? Vấn đề quan tâm của anh Nguyễn Văn K. (xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An).

Khu nhà ở xã hội của Công ty CP Địa ốc Kim Thi ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu T.C

Trả lời: Theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025), có 12 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Cụ thể:

Người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo tại khu vực đô thị. Hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo tại khu vực nông thôn. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề; học viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. Người lao động đã trả lại nhà ở công vụ do hết thời hạn sử dụng theo quy định. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, chưa được bố trí bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Người đang thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư xây dựng; hoặc người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước khác. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, để mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Khoản 2 Điều 78 của Luật này cũng nêu rõ:

“Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này khi đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập và cư trú theo quy định của Chính phủ thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội”.

Các điều kiện cụ thể hiện được hướng dẫn tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP: Người thuộc nhóm đối tượng trên cần chứng minh chưa có nhà ở (hoặc diện tích bình quân dưới 15 m² sàn/người), có thu nhập thấp theo chuẩn địa phương, và có đăng ký cư trú hợp pháp tại nơi có dự án nhà ở xã hội.

Như vậy, anh T. – công nhân khu công nghiệp có thu nhập thấp, đang thuê trọ – thuộc diện được xem xét mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện nói trên.