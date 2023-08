Những lý do để tin Sông Lam Nghệ An có điểm tại Hòa Xuân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

1. Chặn đứng khủng hoảng

Mặc dù đã chắc chắn trụ hạng nhưng hai trận thua liên tiếp vừa qua cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đội bóng xứ Nghệ. Ảnh hưởng đầu tiên chính là niềm tin của người hâm mộ quê nhà, thứ mà tưởng như đang được khôi phục sau chuỗi 4 trận bất bại. Thế nhưng, trận thua 1-3 trước Câu lạc bộ Khánh Hòa và đặc biệt là trận thua 0-2 trước Becamex Bình Dương trên sân Vinh như những gáo nước lạnh dội lên niềm tin ấy. Do đó, nếu trận đấu này Sông Lam Nghệ An tiếp tục thi đấu thất vọng thì những cố gắng trước đó của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ trở thành công cốc.

Sông Lam Nghệ An cần phải có một kết quả tốt tại sân Hòa Xuân để ngăn chặn "khủng hoảng". Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh niềm tin của người hâm mộ thì sự tự tin của các cầu thủ cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu Sông Lam Nghệ An tiếp tục thua trận đấu này. Dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật, đội bóng xứ Nghệ khá tự tin trong các tình huống phối hợp, chính điều này đã tạo ra một lối đá khá đẹp mắt cho đội chủ sân Vinh. Tuy nhiên, hai trận thua liên tiếp gần đây đã cho thấy sự chệch choạc trong các tình huống cuối cùng của Sông Lam Nghệ An. Do đó, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ cần có sự chấn chỉnh để kịp thời ngăn chặn “khủng hoảng” có thể xảy ra.

2. SHB Đà Nẵng “đối thủ” không đội trời chung

Có thể nói SHB Đà Nẵng là một trong những đối thủ không đội trời chung với Sông Lam Nghệ An tại V.League. Các cuộc đối đầu giữa đội bóng sông Hàn và đội bóng xứ Nghệ thường diễn ra rất quyết liệt và đầy máu lửa. Do đó, SHB Đà Nẵng đang lâm nguy thì khả năng Sông Lam Nghệ An “dang tay cứu giúp” là điều khó xảy ra.

Các trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An thường rất quyết liệt. Ảnh tư liệu: VPF

Ở mùa giải năm ngoái, chính đội trưởng Quế Ngọc Hải đã phải nhận thẻ đỏ trong trận hòa 2-2 tại sân Vinh. Sự quyết liệt và hấp dẫn đó còn được thể hiện trong thành tích đối đầu của hai đội. Trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất, mỗi đội đều có 2 trận thắng và 2 trận hòa và 2 trận thua. Do đó, đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho đội chủ sân Hòa Xuân.

3. Phong độ không tốt của đội chủ nhà

Dưới thời huấn luyện viên Phạm Minh Đức, tưởng chừng như SHB Đà Nẵng đã “thay tướng đổi vận” khi có được 2 trận hòa, 1 trận thắng ở 3 trận đấu đầu tiên. Tuy vậy, ở 3 trận đấu tiếp theo đội bóng sông Hàn chỉ có được duy nhất được 1 điểm. Nếu xét tổng thể thì trong 6 trận đấu dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Phạm Minh Đức, SHB Đà Nẵng chỉ có được 1 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua. Đây là một thành tích không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ Đà Nẵng và điều đó đã đẩy đội bóng sông Hàn xuống áp chót bảng xếp hạng, chỉ hơn Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh về hiệu số bàn thắng.

SHB Đà Nẵng đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Ảnh tư liệu: VPF

Bên cạnh đó, thành tích thi đấu trên sân nhà của SHB Đà Nẵng tại V.League 2023 cũng là khá tệ. Sau 7 trận đã đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức chỉ có được duy nhất 1 trận thắng, hòa 4 trận và để thua 2 trận. Rõ ràng sân Hòa Xuân không còn điểm tựa đáng tin cậy của đội bóng sông Hàn. Do đó, chỉ cần thi đấu đúng thực lực thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể có điểm rời sân Hòa Xuân, qua đó đẩy chủ nhà vào thế ngàn cân treo sợi tóc.