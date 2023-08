Sông Lam Nghệ An và chuyện thi đấu 'thật chân'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Kết thúc giai đoạn 1 V-League 1-2023, Sông Lam Nghệ An không lọt vào tốp tranh ngôi vô địch ở nhóm A mà phải xuống đấu ở nhóm B-nhóm chống xuống hạng, trên thực tế là một thất bại so với mục tiêu đề ra từ đầu giải. Có chăng một điều an ủi cho đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ là lãnh đạo đội bóng dù muộn nhưng đã biết cách “thay tướng, đổi vận”, có sự quan tâm kích thích thi đua khen thưởng cho từng trận đấu nên đội bóng vẫn kịp vươn lên… đứng đầu nhóm B không mong muốn.

Và khi bắt đầu giai đoạn 2, Sông Lam Nghệ An với khí thế đạt được, tiếp tục giành 3 điểm trong trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn toàn yên tâm trụ hạng với V.League 2023 và có cơ sở để ngay từ giờ chuẩn bị mọi việc cho mùa sau 2023-2024, nhất là với dàn cầu thủ trẻ tiềm năng.

Sông Lam Nghệ An trong trận gặp Bình Dương . Ảnh: Đức Anh

Trước đó, đích thân ông chủ tịch câu lạc bộ đã lên tiếng về việc “thắng cũng được, thua cũng được, nhưng…” càng cho thấy chủ trương rõ ràng của lãnh đạo đội bóng về kết quả và mục tiêu mùa giải 2023 này và dành sự quan tâm lâu dài hơn ở các mùa giải sau. Sẽ hoàn toàn có lý khi các nhân tố trẻ tiềm năng từng được gọi lên Đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam, U20 Việt Nam… nhưng khi về đội bóng chủ quản lại bị mài mòn trên ghế dự bị. Cũng hoàn toàn có lý khi các trụ cột như Ngọc Hải, Trọng Hoàng hay Xuân Mạnh liên tục phải cày ải từ trận này đến hết trận khác, trong khi họ cần phải có được những quãng hồi sức cần thiết, tránh tình trạng kiệt sức như từng xảy ra với Ngọc Hải trong trận thắng Hà Nội FC ở vòng 13 giai đoạn 1. Và khi trở lại sau chấn thương dài ngày, việc Trọng Hoàng luôn được giữ lại chơi gần hết trận đấu nhưng sức lực đã cạn kiệt, không thể tạo được sự đột biến như từng thấy, thì hoàn toàn xứng đáng với việc trao cơ hội cho các nhân tố trẻ sung sức đang chờ đợi ở khu kỹ thuật đầy ắp lực lượng của đội bóng thành Vinh…

Nhưng có vẻ như mọi việc ở giai đoạn 2, sau trận thắng ở vòng 1 của thầy trò Phan Như Thuật đang đi chệch ra khỏi những mong mỏi của ban lãnh đạo đội bóng và đông đảo người hâm mộ, qua 2 trận thua muối mặt trước Khánh Hòa (1-3) và nhất là trận thua trước đội bóng chưa từng biết đến mùi chiến thắng trước đó là Bình Dương (0-2). Đồng ý là Ban huấn luyện sẽ dành nhiều đất diễn cho các cầu thủ trẻ như Nam Hải, Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh, Văn Lương, Văn Đại… để họ có cơ hội rèn dũa và trưởng thành. Đồng ý là lần lượt Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Đình Hoàng, Xuân Mạnh... sẽ có thời gian nghỉ ngơi, tích lũy thể lực và vào sân trong những thời khắc quyết định, cần thiết. Nhưng cái chính là tinh thần thi đấu, “tinh thần thép và chiến thắng đẹp” mà ông chủ tịch mong mỏi đã dần biến mất khi cả đội bóng trình diễn một lối đá vô hồn, vô trách nhiệm, quay lưng lại với đông đảo người hâm mộ.

Có vẻ như những dư âm, tàn tích không mấy hay ho của Sông Lam Nghệ An thời kỳ dôi dư điểm số ngày nào đã quay trở lại, nghĩa là tính nghiệp dư hết chỗ nói vẫn còn mang nặng cho đến hôm nay. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai cũng sử dụng các nhân tố trẻ, cũng tính chuyện đường xa nhưng không bao giờ quên chuyện hiện tại với 3 trận thắng liên tiếp ở giai đoạn 2 với tính chuyên nghiệp đáng khâm phục, thì những kết quả vừa qua của Sông Lam Nghệ An có cơ sở cho mọi đồn đoán có lý và vô lý nảy sinh.

Một ban huấn luyện biết “đọc” trận đấu, biết xoay xở về nhân lực đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lỏng lẻo về mọi mặt, để thua sớm và không biết cách để lấy lại thế trận, buông xuôi và bất lực như một cái “duộc” nào đó ngày xưa hiện về. Lỗi nặng trong các bàn thua của Sông Lam Nghệ An trong các trận đấu vừa qua, tiếc thay lại thuộc về cánh của Ngọc Hải-Đình Hoàng trấn giữ, hay đường chuyền về tệ hại của Trọng Hoàng… cũng cho thấy sự chuệch choạc bắt đầu từ những trụ cột già dặn. Vậy thì không có gì oan uổng cho việc người ta liên hệ với những “bổn cũ soạn lại” ở đội bóng có tiềm năng nhưng lâu nay không hề có tham vọng rồi dễ bề chuyện nọ xọ chuyện kia rối rắm này?

Hiện tại ở nhóm B, câu chuyện xuống hạng đang dồn lên vai 3 đội bóng là Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng và Bình Dương. Không khó để người ta nghĩ đến một thất bại tiếp theo của Sông Lam Nghệ An trên sân Hòa Xuân ở vòng 4. Tất nhiên, kết thúc mùa giải với trận gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh, đội bóng có thể giành trận thắng rửa mặt, vui cả làng trước một đối thủ quen thuộc đã hết mục tiêu, theo cách “xong xuôi tất cả lại về” để hướng tới một mùa giải mới với những lời tuyên bố hùng hồn, hy vọng.

Ai đó nói chuyện Sông Lam đời thường và Sông Lam bóng đá khi trong, khi đục, quả không sai tẹo nào. Giờ là lúc Sông Lam đục, không tắm táp, ăn uống gì nổi, y hệt đội bóng thua trận liền tù tì khiến khán đài vừa đông lên một vài trận đã lại trống huênh, buồn tủi. Thiếu chuyên nghiệp đến thế, thi đấu không “thật chân" như thế thì mong gì những vị trí vững chắc sắp tới ở các đội tuyển quốc gia nhỉ?