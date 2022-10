Những nỗi lo của Sông Lam Nghệ An sau trận thắng ở Phố Núi

(Baonghean.vn) - Giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng xứ Nghệ đã lần đầu tiên đem lại niềm vui cho người hâm mộ sau hơn 2 tháng không biết đến mùi thắng lợi. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An vẫn còn đó những nỗi lo và ban huấn luyện cần sớm đưa ra những phương án để khắc phục trong các trận đấu sắp tới.

Điểm yếu chống bóng bổng

Sự trở lại của đội trưởng Quế Ngọc Hải đã phần nào giúp cho huấn luyện viên Huy Hoàng an tâm hơn về hàng phòng ngự của mình. Tuy nhiên điểm yếu chống bóng bổng vẫn là điểm đáng lo nhất nơi hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ. Với việc các hậu vệ chỉ có chiều cao từ 1m80 trở xuống, các đối thủ sẽ cố gắng khoét sâu vào điểm yếu này của Sông Lam Nghệ An. Ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai đội bóng Phố Núi có không ít hơn 5 pha bóng bổng nguy hiểm về vế thủ thành Văn Hoàng. Rất may là với sự bọc lót của các hậu vệ và đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành gốc Tân Kỳ này đã giúp cho mảnh lưới Sông Lam Nghệ An chỉ rung lên có 1 lần.

Trong những trận đấu sắp tới, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ chắc hẳn phải có những phương án để hạn chế hơn nữa sự nguy hiểm của đội bạn từ các tình huống cố định và bóng bổng. Nhất là khi vòng tới Sông Lam Nghệ An sẽ phải gặp câu lạc bộ Sài Gòn, đội bóng có những cầu thủ không chiến rất tốt như Đỗ Merlo, Nicholas Olsen, Matheus Vieira và Rodrigue Nanitelamino.

Thể lực của Đặng Văn Lắm

Ở một hiệp 1, tiền vệ Đặng Văn Lắm đã thi đấu đầy nỗ lực để cùng với Phạm Xuân Mạnh tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm chất lượng, giúp đội bóng xứ Nghệ có 1 hiệp đấu lấn lướt đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2 tiền vệ mang áo số 37 này có dấu hiệu của sự hụt hơi, điều này phần nào khiến cho Sông Lam Nghệ An bị đội chủ sân Pleiku ép sân và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Hoàng. Tình huống ghi bàn của tiền vệ Minh Vương phần nào có lỗi của Đặng Văn Lắm, khi tiền vệ này không kịp lùi về để khỏa lấp khoảng trống trước vòng 16m50.

Với việc bị thay ra sân ở phút thứ 75, tiền vệ 23 tuổi này vẫn chưa thể có 1 trận đấu thi đấu trọn vẹn 90 phút. Hi vọng trong thời gian tới, Đặng Văn Lắm sẽ cải thiện được vấn đề về thể lực để có những trận đấu trọn vẹn tại V.League cho đội bóng xứ Nghệ.

Khả năng tấn công bên phía cánh trái

Với việc bố trí lão tướng Trần Đình Đồng ở vị trí hậu vệ trái, khả năng tấn công của đội bóng xứ Nghệ bên phía hành lang cánh trái là không tốt bằng hành lang phía đối diện. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà ở độ tuổi 35 Đình Đồng không thể sung sức lên công về thủ như ở độ tuổi đôi mươi và ưu tiên hàng đầu của anh là phải đảm bảo sự chắc chắn cho cánh trái của Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt là khi ở cánh này thường xuyên xuất hiện tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, người vẫn nổi tiếng là có tốc độ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó với việc Phan Văn Đức thường xuyên bó vào trong để phối hợp với các đồng đội cũng là nguyên nhân khiến cho có ít các pha tấn công bên cánh trái.

Rất may là sự trở lại của hậu vệ Mai Sỹ Hoàng sau khi bình phục chấn thương, huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ có thêm những sự lựa chọn bên phía cánh trái. Qua đó sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ có những phương án tấn công đa dạng hơn.

Chiến thắng quý giá trước Hoàng Anh Gia Lai sẽ là liều thuốc tinh thần giúp cho các cầu thủ xứ Nghệ vững tin hơn trong các trận đấu sắp tới. Tuy nhiên ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An cũng cần nhanh chóng có những phương án để khắc phục các yếu điểm của đội bóng, qua đó có được những kết quả tốt nhất trong giai đoạn còn lại của V.League 2022.