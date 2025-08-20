Pháp luật Nợ nần chồng chất, gã trai thuê ô tô tự lái đi cầm cố Nợ nần chồng chất Nguyễn Ngọc Sâm nảy sinh ý định lừa đảo bằng chiêu thức thuê xe ô tô tự lái rồi đem đi cầm cố. Gã đàn ông này đã thực hiện 5 hành vi lừa đảo, với giá trị tài sản hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 19/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Sâm (35 tuổi), trú phường Vinh Phú, Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sâm lĩnh án 7 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Theo hồ sơ vụ án, do làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều nên từ cuối năm 2024, Nguyễn Ngọc Sâm không còn khả năng trả nợ. Do đó, Sâm nảy sinh ý định lừa thuê xe ô tô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 28/10/2024, Sâm đến một công ty chuyên cho thuê ô tô đặt vấn đề thuê xe tự lái. Hai bên thỏa thuận thuê 1 tháng, giá thuê 700.000 đồng/1 ngày với cam kết: “Cấm cho thuê lại xe hoặc giao xe cho đơn vị khác sử dụng dưới mọi hình thức; Nếu đem xe đi cầm cố thì bị xử lý trước pháp luật về hành vi chiếm đoạt tài sản; hết thời hạn thuê xe phải trả lại cho chủ xe theo đúng nguyên trạng...”.

Sau khi thuê xe, Sâm liên hệ với người đàn ông tên Hưng ở tỉnh Thanh Hóa đặt vấn đề cầm cố ô tô để vay 120 triệu đồng. Khi kiểm tra giấy tờ, Hưng thấy xe mang tên người khác nên hỏi Sâm về nguồn gốc xe. Lúc này Sâm nói dối đây là xe của anh họ và đã cho Sâm toàn quyền quản lý, sử dụng xe. Tin tưởng nên Hưng đồng ý cho vay 120 triệu đồng. Số tiền này Sâm tiêu xài cá nhân hết.

Hết thời hạn thuê nhưng không thấy Sâm đưa xe đến trả, bên cho thuê nhiều lần yêu cầu trả xe. Lúc này, Sâm viện lý do đang đi công tác, rồi xin được tiếp tục thuê xe. Ngày 2/3/2025, khi biết Sâm bị bắt, bên cho thuê xe làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Sâm.

Bằng thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ tháng 10/2024 đến ngày 6/2/2025, Nguyễn Ngọc Sâm đã thực hiện 5 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng giá trị tài sản mà Sâm chiếm đoạt là hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai vì nợ nần, vay tiền trên mạng nhiều không còn khả năng trả nợ nên đã lừa đảo các bị hại.

Sau khi bị bắt, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ tiền cho các bị hại. Bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Xét đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sâm 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.