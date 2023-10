Nỗi lòng người vợ ung thư có chồng phạm tội giết người

Án mạng từ việc rủ đánh bài tại đám cưới

Buổi sáng hôm ấy, mặc cơn mưa tầm tã, người phụ nữ 41 tuổi ở huyện Quỳ Hợp vẫn dẫn theo 3 đứa con nhỏ tới Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An dự phiên toà xét xử chồng. Mấy năm nay, chị H. đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo và hiện còn phải gánh thêm nỗi đau khác khi chồng gây ra án mạng với người hàng xóm.

Vụ án mạng ngay tại đám cưới xảy ra đã nửa năm nay vẫn khiến dư luận bàn tán xôn xao. Hôm đó là ngày 7/4, Phạm Văn Mạnh (40 tuổi), trú xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp (chồng chị H.) cùng bị hại là ông Bạch Văn C. (56 tuổi) đến nhà hàng xóm vui tiệc cưới. Tối đến, khi mọi người đã ăn uống xong, ông C. nói với Mạnh đi lấy chiếu để “anh em đánh bài tý” thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Bị cáo Phan Văn Mạnh. Ảnh: Trần Vũ

Trong lúc mâu thuẫn, Mạnh ra sau giếng của chủ nhà lấy một con dao nhọn giấu trong áo rồi đi tìm ông C. Dù được vợ và mọi người can ngăn, nhưng Mạnh vẫn rút dao đâm liên tiếp vào người ông C. Khi nạn nhân vùng dậy bỏ chạy, Mạnh liền cầm dao đuổi theo đâm tiếp trúng lưng ông C khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, Mạnh khai không đồng ý lấy chiếu cho bị hại chơi bài vì muốn giữ không khí vui tươi cho chủ nhà. Tuy nhiên, khi nghe bị hại chửi là “con nít ranh” và buông lời thách thức khiến bị cáo bực tức. Thời điểm đó, bị cáo đã uống rượu, không làm chủ được hành vi nên đã gây án.

Bị cáo trải lòng, bản thân đã trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời. Tại thời điểm gây án, bị cáo đã ngấm hơi men, không còn đủ tỉnh táo dẫn đến vụ án đau lòng. Nửa năm trôi qua nhưng cái kết đắng chát ấy vẫn khiến bị cáo hết sức dằn vặt, khổ tâm. Bởi sự nóng giận, thiếu kiềm chế đã biến bản thân trở thành kẻ giết người, gây ra sự mất mát đối với gia đình bị hại. Đồng thời, bị cáo đã khiến ngày vui của gia đình hàng xóm trở thành ngày buồn. Bị cáo luôn cảm thấy có lỗi với những người liên quan, với vợ và các con.

Nỗi đau của người vợ mang bệnh hiểm nghèo

Chồng gây ra án mạng, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng có lẽ người chịu nỗi dằn vặt không kém là chị H. – vợ của bị cáo. Sau khi án mạng xảy ra, chồng bị bắt, chị H. phải chạy đôn, chạy đáo để cùng với gia đình bị hại lo chuyện hậu sự cho nạn nhân. Hoàn cảnh khó khăn nhưng chị đã vay mượn hơn 40 triệu đồng để lo mai táng phí cho người xấu số. Chị còn cho hay, trong những ngày giỗ cúng đã thay mặt chồng đến thắp hương, gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại.

Ngay tại phiên tòa, vợ của bị cáo Mạnh (áo vàng) đã chạy vạy tiền để thay chồng đền bù cho phía bị hại. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên xử, vợ của bị cáo cũng nhiều lần gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Cũng là phụ nữ hơn ai hết chị hiểu nỗi đau mà vợ của bị hại phải gánh chịu. Với giọng nói nghẹn ngào, chị trình bày: “Tôi đang mắc bệnh ung thư, một mình nuôi 3 đứa con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tôi còn sống ngày nào thì sẽ có trách nhiệm với gia đình bên ấy. Hôm nay, tôi đưa đến 140 triệu đồng, xin bồi thường cho gia đình bị hại”.

Chủ tọa phân tích, người phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần, các khoản mai táng phí, cấp dưỡng nuôi mẹ bị hại là bị cáo Mạnh. Tuy nhiên, việc chị H. thay chồng bồi thường là điều đáng ghi nhận, đây là tình tiết để hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình đối với bị cáo. Để tạo điều kiện cho 2 bên gia đình, chủ tòa quyết định tạm dừng phiên tòa để hai bên thống nhất thỏa thuận phần đền bù trách nhiệm dân sự.

Theo đó, phía bị cáo phải bồi thường 180 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng nuôi mẹ ông C. (86 tuổi) 1,5 triệu đồng/tháng đến hết đời. Sau một hồi chạy vạy, vay mượn người thân, chị H. đã xoay đủ số tiền 180 triệu đồng để gửi cho gia đình bị hại ngay tại phiên tòa.

Khi phiên tòa quay trở lại làm việc, đại diện bị hại cho biết đã nhận đủ tiền bồi thường nhưng về mặt hình sự, đề nghị tòa xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật. Trước sự có mặt của đông đảo người dân đến tham dự tòa, vị thẩm phán cho rằng đây là vụ án đáng tiếc. Ông nhắc nhở, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người nên biết tự kiềm chế bản thân, sống ôn hòa, tránh xảy ra xung đột hay dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Chị H. (vợ bị cáo Mạnh) nhiều lần bật khóc tại phiên xử chồng. Ảnh: Trần Vũ

Riêng đối với bị cáo Phạm Văn Mạnh trong vụ án này, HĐXX ghi nhận sự tự nguyện khắc phục tổn thất tinh thần của gia đình bị cáo đối với bị hại. Việc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi… cũng là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Mạnh 20 năm tù về tội giết người.

Chồng lĩnh bản án cao hơn mức đại diện VKS đề nghị, người vợ đã khóc lớn thành tiếng. Mặc cơn mưa nặng hạt, với đôi chân trần chị vội chạy theo chồng đang bị áp tải ra về. Những giọt nước mắt của người phụ nữ khốn khổ hòa cùng cơn mưa nặng hạt giữa sân tòa rộng lớn…