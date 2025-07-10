Giáo dục Nỗi niềm học sinh vùng lũ Những ngày trở lại trường sau lũ, không chỉ các nhà trường, giáo viên mà hàng nghìn học sinh trên toàn tỉnh đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi nhà cửa, đồ dùng, sách vở, áo quần đã bị nước cuốn trôi.

Những giờ học “chay”

Sáng 7/10, ngày thứ 2 sau khi đi học trở lại, gần một nửa học sinh ở lớp 7B, Trường THCS Kỳ Tân, xã Tân Kỳ vẫn chưa có đủ sách, vở cho các môn học. Nhiều học sinh cho biết, cơn lũ này lên quá nhanh nên khi chạy lũ, các em chỉ kịp mang theo bộ áo quần, sách vở và nhiều đồ dùng khác phải bỏ lại phía sau.

Học sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang, ở xóm Diễn Nam kể lại: Em thấy nước lên rất nhanh. Khi bắt đầu chạy lũ, nước chỉ mới lên ngang quá đầu gối. Thế nên, trước khi đi sơ tán, gia đình em vẫn kịp đưa toàn bộ đồ dùng gác lên trên nóc tủ. Tuy nhiên, nước ngập lên mái nhà và và tất cả đã bị lũ cuốn trôi.

Ngày thứ 2 trở lại trường sau 1 tuần nghỉ học do mưa lũ, công tác dọn vệ sinh trường lớp ở Trường THCS Kỳ Tân, xã Tân Kỳ vẫn chưa được hoàn thành. Ảnh: Mỹ Hà

Là giáo viên Tiếng Anh, cô giáo Phan Thị Như Quỳnh cho biết: Không chỉ lớp 7B mà nhiều lớp khác ở trường các em học sinh đã bị trôi hết sách vở. Vì thế, trong những buổi đầu tiên trở lại trường, tôi đã động viên các bạn có thể dùng chung sách. Ngoài ra, tôi cũng sẽ giảng bài chậm lại để học sinh có thể dễ tiếp thu bài giảng.

Trường THCS Kỳ Tân có 10 lớp, với hơn 415 học sinh. Thế nhưng, qua thống kê của nhà trường đã có 307 học sinh nhà bị ngập lụt do mưa, lũ. Trong đó, có những lớp tỷ lệ gần 100% như lớp 9B (44 em), lớp 6A (45 em), lớp 7B (30) em. Hầu hết các trường hợp này gia đình đều đã bị hư hỏng tài sản, mất hết sách vở, áo quần.

Giáo viên Trường THCS Kỳ Tân sắp xếp lại những bộ sách giáo khoa cũ vừa được ủng hộ để trao tặng cho các học sinh bị thiệt hại. Ảnh: Mỹ Hà

Sau cơn bão số 10, Trường THCS Kỳ Tân cũng là một trong những trường bị thiệt hại nặng nhất khi vừa bị bão làm tốc mái 6 phòng học, dãy nhà hành chính, giàn tôn nhà thư viện, sập nhà xe giáo viên.

Bão vừa qua, lũ lại bất ngờ ập về khiến 3 ti vi, 4 bộ máy tính, máy chiếu, loa, máy lọc nước và toàn bộ sách vở, thiết bị dạy học của trường đã bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại sau 2 cơn bão và lũ là hơn 800 triệu đồng.

Vở mới và những cuốn sách giáo khoa cũ là món quà mà học sinh này vừa nhận được từ các nhà hảo tâm để kịp có sách đến trường. Ảnh: Mỹ Hà

Ngay sau lũ, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã viết thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ giúp học sinh và nhà trường vượt qua khó khăn để tiếp tục giảng dạy và học tập. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Lý – Hiệu trưởng nhà trường nói thêm: Đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được hỗ trợ gần 50 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và một số sách vở, đồ dùng học tập. Tuy nhiên, để khắc phục được toàn bộ thiệt hại còn rất nhiều gian nan và nguồn lực của nhà trường khó có thể thực hiện.

Để học sinh yên tâm đến trường

Hai ngày qua, ngay sau khi học sinh trở lại trường, Ban Giám hiệu Trường THCS Kỳ Tân cũng đã kịp thời cập nhật đầy đủ danh sách những học sinh bị trôi hết sách vở, đồ dùng học tập.

Đồng thời, đã kịp thời tổng hợp lại toàn bộ sách, vở mà các nhà hảo tâm hỗ trợ để trao tặng lại cho các học sinh. Trong những cuốn sách được gửi đến cho học sinh sáng nay, hầu hết đều là sách cũ. Nhiều cuốn sách sau một chặng đường dài vận chuyển trong mưa bão vẫn đang bị ẩm ướt hoặc không còn nguyên vẹn nhưng vẫn được học sinh trong trong đón nhận với sự nâng niu, biết ơn.

Niềm vui của học sinh vùng lũ khi mới được nhận sách giáo khoa. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng trên địa bàn xã Tân Kỳ, phải đến sáng mai, học sinh của Trường Mầm non Kỳ Tân mới có thể trở lại trường. Theo cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh - Hiệu trưởng nhà trường, sau cơn lũ lịch sử, cả 2 cơ sở của nhà trường đều bị hư hỏng và thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó, cơ sở mới vừa mới được khánh thành và đi vào sử dụng hơn 1 tháng đã bị ngập sâu trong nước gần 2 mét nên toàn bộ đồ thiết bị điện tử, đồ dùng bán trú đều bị ảnh hưởng.

Giáo viên Trường Mầm non Kỳ Tân đang dọp dẹp lại trường lớp để ngày mai đón học sinh tới trường. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, toàn bộ thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi, sách vở của học sinh cũng đã bị nước cuốn trôi: "Chúng tôi đang cố gắng khắc phục để sáng thứ Tư học sinh có thể đến trường. Tuy nhiên, để hoạt động trở lại bình thường sẽ còn nhiều khó khăn và có thể sẽ còn phải học tập trong điều kiện thiếu thốn trong thời gian dài. Việc vận động, quyên góp thời điểm này là rất vất vả, vì tất cả gia đình của các em học sinh đều bị ảnh hưởng do mưa lũ", cô Quỳnh nói thêm.

Các đội cứu trợ trên địa bàn xã Tân Kỳ giúp trường mầm non sửa chữa lại các thiết bị điện tử đã bị hư hỏng. Ảnh: Mỹ Hà

Trên toàn tỉnh, cho đến thời điểm này, các nhà trường vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa lũ. Qua 2 cơn bão liên tiếp, hiện không chỉ các nhà trường mà hàng nghìn học sinh trên toàn tỉnh cũng đang rơi vào tình trạng thiếu sách, vở, áo quần và đồ dùng học tập.

Do ảnh hưởng từ bão số 10, rất nhiều trường học và gia đình các em học sinh bị lũ cuốn trôi sách vở. Nhiều thư viện nay chỉ còn lại những giá sách trống không. Ảnh: Mỹ Hà

Để chia sẻ với khó khăn của các nhà trường, hiện một số trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã bắt đầu quyên góp, ủng hộ sách, vở và đồ dùng học tập cho các bạn học sinh ở những vùng mưa lũ.

Trường THCS Anh Sơn quyên góp sách ủng hộ học sinh vùng lũ. Ảnh: NTCC

Tại Trường THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, với mục đích "Gửi yêu thương - Trao tri thức", trong buổi chào cờ sáng thứ Hai tuần này, nhà trường đã tổ chức quyên góp được 1.818 cuốn sách giáo khoa, 1.108 cuốn vở, 480 bút viết, 53 khăn quàng đỏ và 3 bộ dụng cụ học tập để gửi đến học sinh vùng lũ ở Trường THCS Bình Sơn, xã Thành Thọ.

Học sinh Trường THCS Lê Lợi gửi quà và những lời yêu thương đến với học sinh vùng lũ. Ảnh: NTCC

Trong khi đó, tại Trường THCS Lê Lợi, phường Thành Vinh, món quà gửi đến học sinh vùng lũ ngoài sách vở, bánh kẹo còn có thêm nhiều lời chia sẻ, động viên để mong các bạn sớm vượt qua khó khăn, thiên tai để nỗ lực học tập, rèn luyện tốt.