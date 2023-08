Nóng: Quế Ngọc Hải chính thức chia tay Sông Lam Nghệ An

Quế Ngọc Hải lần thứ 2 trong sự nghiệp nói lời chia tay với Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Bước đến mùa giải 2022, sau khi có nhà tài trợ mới, Sông Lam Nghệ An quyết định ký hợp đồng với bom tấn - Quế Ngọc Hải. Hợp đồng giữa đội chủ sân Vinh với Đội trưởng Đội tuyển Việt Nam có thời hạn đến hết năm 2024. Tuy nhiên, sau 2 mùa giải trở về thi đấu cho đội bóng quê nhà, trung vệ này đã chính thức nói lời chia tay. Theo thông tin không chính thức, Quế Ngọc Hải có thể sẽ đầu quân cho Công an Hà Nội hoặc Bình Dương.

Quế Ngọc Hải năm nay 30 tuổi, rất muốn có thêm danh hiệu trong đoạn cuối sườn dốc của sự nghiệp. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An đang trong thời kỳ trẻ hóa đội hình, nên không thể có được ngay thành tích như mong đợi. Vì vậy, Đội trưởng Đội tuyển Việt Nam đã phải lần thứ 2 trong sự nghiệp quyết định nói lời chia tay với Sông Lam Nghệ An.

Tổng cộng trong 2 mùa giải 2022 và 2023, Quế Ngọc Hải ra sân 38 lần cho Sông Lam Nghệ An, ghi được 2 bàn thắng. Anh là cầu thủ trụ cột, có sức ảnh hưởng lớn trong sơ đồ đội hình của đội chủ sân Vinh. Sự góp mặt của Quế Ngọc Hải không những giúp hàng thủ của Sông Lam Nghệ An chơi chắc chắn hơn, mà nhiều thời điểm cầu thủ này còn hỗ trợ rất tốt cho hàng công của Câu lạc bộ xứ Nghệ. Ngoài ra, trung vệ sinh năm 1993 còn góp công dìu dắt các cầu thủ trẻ ở Sông Lam Nghệ An sớm trưởng thành.

Quế Ngọc Hải là thủ lĩnh nơi tuyến phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Không còn sự phục vụ của Quế Ngọc Hải sẽ là một tổn thất không nhỏ cho Sông Lam Nghệ An, đặc biệt khi mùa giải mới đang cận kề.

Đánh giá về tầm quan trọng của Quế Ngọc Hải đối với đội chủ sân Vinh, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho hay: "Không phải bàn cãi về năng lực chuyên môn của Quế Ngọc Hải. Cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng của Sông Lam Nghệ An. Quế Ngọc Hải nói lời chia tay sẽ để lại khoảng trống rất lớn nơi hàng phòng ngự của chúng tôi. Tuy nhiên, Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An cũng đã có kế hoạch để chiêu mộ thêm một trung vệ ngoại binh, nhằm khỏa lấp sự thiếu hụt tại vị trí này. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ cũng đang dần trưởng thành. Trong những buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới, chúng tôi sẽ xây dựng giáo án phù hợp để khắc phục khoảng trống do Quế Ngọc Hải để lại. Tôi tin Sông Lam Nghệ An sẽ có bước chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới".

Sau khi V.League 2023 kết thúc, các cầu thủ xứ Nghệ được nghỉ 2 tuần, ngày 27/8 tới toàn đội sẽ quay trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Dự kiến, đội chủ sân Vinh sẽ tiếp tục đôn những cầu thủ trẻ lên để thi đấu cho đội 1. Trong đó, sẽ ưu tiên tìm kiếm những nhân tố nổi trội cho vị trí trung vệ.