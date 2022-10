Nữ điều dưỡng - người mẹ thứ hai của nhiều trẻ sơ sinh

(Baonghean.vn) - Sáng 18/10, trước dự báo bão số 6 sau khi đi gần về phía vùng biển các tỉnh Trung Bộ sẽ tương tác với không khí lạnh nên diễn biến cũng như cường độ khó lường, Nghệ An đã có Văn bản số 221/BCHPCTT chỉ đạo tập trung ứng phó.

(Baonghean.vn) - Buổi tập của Sông Lam Nghệ An chuẩn bị cho trận đấu với Sài Gòn trên sân Vinh diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, các cầu thủ thể hiện sự tự tin, hào hứng trước vòng 20 V.League 2022.

(Baonghean.vn) - Xã hội hóa giáo dục là cụm từ được nói đến khá nhiều trong thời điểm đầu năm học. Nhưng, tại nhiều trường học ở Nghệ An, việc xã hội hóa đang được nhiều trường học, nhiều địa phương triển khai với cách làm hiệu quả bằng chính sự tâm huyết với học trò.

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hướng tới tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, chiều 17/10/2022, thông qua Quỹ “Vì tầm vóc Việt”, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á đã ủng hộ tiền mặt tới Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội khác với tổng giá trị lên tới 16 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Nếu như giai đoạn trước 2019, thị trường bất động sản Nghệ An khá trầm lắng do nguồn cung hạn chế, chủ yếu là đất nền và đất đấu giá, thì trong 3 năm trở lại đây, sự xuất hiện của hàng loạt dự án quy mô lớn với đa dạng phân khúc sản phẩm đã đưa bất động sản Nghệ An trở thành điểm sáng hút đầu tư.