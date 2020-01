Nữ sinh Nghệ An tự mua ô tô, mua đất tặng bố mẹ ở tuổi 20

Trần Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) được dân mạng đặt biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" sau khi clip nhại 7 thứ tiếng của cô được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào năm 2016.

Kể từ đó đến nay, Khánh Vy dần dần thoát "mác hot girl" bằng nhiều công việc, hành động ý nghĩa khác nhau.

Vào ngày cuối cùng của năm 2019, 9X đăng clip khá dài trên kênh cá nhân với tựa đề: "50 điều mình làm được 10 năm qua: Mua xe, kênh YouTube, 7 thứ tiếng và..." nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng.

Khánh Vy là học sinh xuất sắc của trường chuyên Phan Bội Châu.

Cô liệt kê 50 dấu mốc đáng nhớ của mình. Trong đó, "hot girl 7 thứ tiếng" gây ấn tượng với 10 sự kiện đặc biệt.

1. Đỗ cấp 3 chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) với tổng điểm xếp thứ 14 toàn khối (năm 2014).

2. Đạt giải 3 Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh và được tuyển thẳng vào 4 trường đại học; thi đại học đạt 28.13 điểm và quyết định chọn theo học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam (năm 2016).

3. Clip 7 thứ tiếng viral ngoài sức tưởng tượng, như trở thành người khác chỉ sau một đêm. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt giúp tên tuổi của Khánh Vy được nhiều người biết đến (năm 2016).

4. Là khách mời số đầu tiên của chương trình 8IELTS (bây giờ là IELTS Face off) và cũng là lần đầu tiên được đặt chân vào Đài truyền hình Việt Nam (năm 2016).

5. Nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật Ấn tượng của năm (năm 2016).

6. Đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood của phim Vệ binh dải ngân hà; Tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017 (năm 2017).

7. Dẫn chương trình Thế giới nghiêng - Bản tin Thời sự Quốc tế ở VTC1; Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình của 3 show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack Em Up (năm 2017).

8. Mua ôtô riêng cho bản thân, tặng bố mẹ một mảnh đất (năm 2018).

9. Được đặt chân đến 6 quốc gia Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và đều được đi miễn phí dưới dạng đại sứ, khách mời.

10. Ra mắt nhóm kín với mục đích đồng hành, giúp đỡ mọi người cùng học tiếng Anh mang tên "Cùng Khánh Vy học tiếng Anh" và hiện có 40.000 người tham gia.

Khánh Vy hiện đang là sinh viên năm cuối.

Khánh Vy cho biết nếu như ngày trước, cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi được nhắc đến với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" thì hiện tại, 9X cảm thấy bản thân đã làm được nhiều hơn tên gọi.

Cô luôn cố gắng trau dồi kiến thức, phát huy khả năng của bản thân và tham gia các chương trình giúp đỡ cộng đồng.

Nhiều người nói Khánh Vy là cô bé may mắn vì vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại được hàng trăm nghìn người biết đến chỉ sau một clip. Với Vy, điều này không sai nhưng "nếu cứ may mắn mà là thành công, chắc mình chơi xổ số lâu rồi".

Hiện tại, Khánh Vy vẫn chăm chỉ học tiếng Anh vào mỗi tối. 9X thổ lộ mình vẫn tập đứng trước gương, hạ tông giọng, chỉnh cơ mặt để có thể làm tốt vai trò MC. Vy vẫn học thêm đàn piano, guitar vào thời gian rảnh và vẫn ngày ngày đến trường, hoàn thành tốt năm cuối đại học.