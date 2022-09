Nước tiếp tục dâng ở vùng thấp, Thanh Chương cấp tập gia cố đê

Tin mới

Nghệ An: Giải pháp để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (Baonghean.vn) - Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, đồng nghĩa chính sách này hướng đến bao phủ 100% nhóm dân số ở độ tuổi đến trường. Dù được hưởng nhiều quyền lợi, toàn tỉnh hiện còn trên 21 nghìn học sinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế. Trước thực tế này, ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã đề xuất một số giải pháp.

Cử tri huyện Thanh Chương kiến nghị sớm xây dựng cầu cứng bắc qua sông Giăng (Baonghean.vn) - Cử tri cụm Cát Ngạn (huyện Thanh Chương) kiến nghị sớm xây dựng cầu cứng bắc qua sông Giăng thay thế cầu treo hiện tại.

Xử phúc thẩm vụ hành khách sát hại tài xế taxi, cướp tài sản (Baonghean.vn) - Nợ nần, Nguyễn Văn Hùng đi vay tiền người thân nhưng không được. Hùng nảy sinh ý định cướp tài sản rồi đoạt mạng tài xế taxi.

Xứng đáng là lực lượng tiền phong của Đảng (Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2017 – 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng tuổi trẻ Nghệ An đã thích ứng kịp thời và triển khai nhiều chương trình, phần việc hiệu quả. Từ đó khẳng định vai trò, giá trị của mình như lời Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã nhấn mạnh tại buổi làm việc trực tuyến với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Nghệ An trước thềm Đại hội: “Với quyết tâm cao, tuổi trẻ Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh nhà vững mạnh toàn diện”.

Loạt phim Việt thua lỗ nặng nề năm 2022 Phim Việt thua lỗ nặng nề trong năm 2022 trong khi phim ngoại ăn nên làm ra ở thị trường Việt.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập của các vùng Zaporozhye, Kherson (Baonghean.vn) - Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, theo các sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin được cơ sở dữ liệu thông tin lập pháp chính thức công bố hôm 30/9, Nga đã công nhận nền độc lập của các vùng Zaporozhye và Kherson.

Bắt nhóm đối tượng chuyên đột nhập chuồng trại lúc nửa đêm để trộm dê (Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, Công an huyện Thanh Chương liên tiếp nhận được trình báo của Công dân các xã Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Mai và Thanh Tùng về việc bị kẻ gian đột nhập chuồng gia súc bắt trộm dê lúc đêm khuya.

Triệt phá đường dây quy mô lớn chuyển vàng lậu về Việt Nam Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây thu mua ngoại tệ USD chuyển qua Campuchia rồi mua vàng mang trở lại Việt Nam tiêu thụ.

Cựu cầu thủ Pau FC đặt dấu hỏi lớn cho Quang Hải; Báo Tây Ban Nha đưa tin Ronaldo đang bị trầm cảm (Baonghean.vn) - Cựu cầu thủ Pau FC đặt dấu hỏi lớn cho Quang Hải; Huấn luyện viên Park Hang-seo là ứng viên cho danh hiệu cao quý nhất thể thao Hàn Quốc; Báo Tây Ban Nha đưa tin Ronaldo đang bị trầm cảm... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

'Tuấn Cường' và 'Nga Đường' bị bắt vì buôn ma tuý (Baonghean.vn) - 5,6 kg ma tuý các loại là tang vật mà Công an Nghệ An thu được trong chuyên án phá đường dây buôn ma tuý trên địa bàn thành phố Vinh.

Trên đường về nhà, hai vợ chồng ở Nghi Lộc bị nước cuốn trôi (Baonghean.vn) - Đang trên đường về nhà thì 2 vợ chồng trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc bị nước cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz Chiều 29/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Manuel Marrero Cruz, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đoàn Famtrip thành phố Gwangju (Hàn Quốc) khảo sát tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju (Hàn Quốc), Hiệp hội Du lịch thành phố Gwangju vừa tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát một số điểm du lịch ở Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa (Baonghean.vn) - Vòng 17 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ được đá trên sân nhà để tiếp đón Viettel. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện mưa lớn. Vì vậy ban huấn luyện câu lạc bộ xứ Nghệ đã xây dựng các phương án giúp cầu thủ có thể thích ứng tốt khi phải đối mặt với thời tiết xấu.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng khắc phục hoàn lưu bão số 4 (Baonghean.vn) - Chiều ngày 29/9, dưới sự chủ trì của Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hoàn lưu bão số 4 theo hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ (Baonghean.vn) - Từ đêm qua, hoàn lưu bão Noru đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ra tình trạng ngập cục bộ đối với nhiều địa phương. Nắm được tình hình, các cơ sở Đoàn tại các địa phương đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trắng đêm cùng người dân khắc phục hậu quả.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9 (Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Mưa lớn sau bão số 4 gây ngập nặng ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh... là những nội dung chính trong ngày 29/9.

Bắt đối tượng thiết lập đường dây mua bán ma túy khi vừa mãn hạn tù (Baonghean.vn) - Khi bị chặn bắt, Tuấn rất manh động và liều lĩnh, đã dậm chân ga, tăng tốc đâm thẳng vào xe lực lượng chức năng, sau đó cố thủ trong xe cho đến khi bị khống chế đưa ra ngoài.

UBND tỉnh thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương (Baonghean.vn) - Theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, mô hình không gian huyện được phát triển với cấu trúc 1 trung tâm, 3 vùng phát triển và 4 trục động lực.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai (Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục do đợt mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.

BTV Quỳnh Hoa VTV xin lỗi sau bài viết gây bão trên Facebook Sau khi gây tranh cãi với chia sẻ về cơn bão trên trang cá nhân, BTV - MC Quỳnh Hoa "Chào buổi sáng" đã lên tiếng xin lỗi vì gây những hiểu nhầm không đáng có này.



Cứu sống trẻ sinh non bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng (Baonghean.vn) - Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống thành công trẻ sinh non, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh rất nặng.

Ngăn chặn, xử lý nhóm học sinh ném bom xăng vào nhà dân (Baonghean.vn) - Do mâu thuẫn cá nhân, một học sinh lớp 8 tại thị xã Thái Hòa đã mua các vật liệu, tự lên mạng học cách chế tạo bom xăng rồi rủ các đối tượng khác ném vào một nhà dân nhằm trả thù.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương (Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh do mưa lũ gây ra (Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Tại những vùng bị ngập lụt, nguy cơ dịch bệnh phát triển đe doạ sức khoẻ người dân là rất lớn. Ngành y tế Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng chống.

Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’? (Baonghean.vn) - Ngay tại khu vực trung tâm, trên trục đường lớn Mai Thúc Loan của thị xã Cửa Lò có 2 khu đất hoang với dãy nhà cấp 4 sập đổ, bờ rào tôn nát, cây bụi, rác bẩn... Theo cán bộ, nhân dân nơi đây nói, đó là những dự án nhà nghỉ công nhân!

Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống (Baonghean.vn) - Ngày 29/9, ngay sau những trận mưa kéo dài của ngày và đêm, các công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị TP Vinh đã "rải quân" khắp các tuyến đường ách yếu, dễ ngập úng để quét dọn rác, khơi thông các điểm thoát nước, góp phần giảm thiểu ngập úng trên các tuyến đường.

Nước sông, suối dâng cao, cảnh báo ngập lụt trên diện rộng (Baonghean.vn) - Các đợt mưa lớn từ đêm 28 và hôm nay, 29/9 khiến nước sông, suối đang lên cao. Nhiều địa bàn vẫn bị ngập lụt. Nếu trời tiếp tục mưa, rất nhiều khả năng tình trạng ngập lụt sẽ diễn ra trên diện rộng và nghiêm trọng hơn.