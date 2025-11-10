Thứ Bảy, 11/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Ông Trump cảm ơn ông Putin về sự ghi nhận cho nỗ lực giải quyết xung đột

Mỹ Nga 11/10/2025 09:55

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Vladimir Putin, vì nhà lãnh đạo Nga nói về nỗ lực của ông Trump trong giải quyết xung đột.

smartselect_20251011-085345_chrome.jpg
Bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên Truth Social.

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông Putin nói về những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng và vấn đề nóng.

"Cảm ơn Tổng thống Putin!" - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/10, kèm theo trích dẫn và video ghi lại bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga.

Ngày 10/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, Tổng thống Donald Trump thực sự đang nỗ lực rất nhiều để giải quyết các cuộc khủng hoảng phức tạp và kéo dài. Ông Putin bình luận về câu hỏi liệu người đồng cấp Mỹ của mình có xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình hay không.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng, giải thưởng này thường được trao cho những người chưa làm được gì cho hòa bình. Ông Putin tin rằng, những quyết định như vậy đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của giải thưởng.

Tổng thống Donald Trump là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải Nobel Hòa bình và ông đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, mình xứng đáng nhận giải thưởng này. Tuy nhiên, giải thưởng này đã được trao cho chính trị gia đối lập người Venezuela Maria Corine Machado.

Bình luận về quyết định này, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng tuyên bố rằng, đối với Ủy ban Nobel, chính trị quan trọng hơn hòa bình.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ông Trump gọi 48 giờ tới là thời gian quan trọng ở Gaza

Ông Trump gọi 48 giờ tới là thời gian quan trọng ở Gaza

Ông Trump nói đã quyết định cung cấp Tomahawk cho Ukraine

Ông Trump nói đã quyết định cung cấp Tomahawk cho Ukraine

Chuyên gia Mỹ: Ông Trump cơ bản đã chấp nhận đề xuất của ông Putin về New START

Chuyên gia Mỹ: Ông Trump cơ bản đã chấp nhận đề xuất của ông Putin về New START

Đọc tiếp

Ông Trump gọi 48 giờ tới là thời gian quan trọng ở Gaza

Ông Trump gọi 48 giờ tới là thời gian quan trọng ở Gaza

Ông Trump nói đã quyết định cung cấp Tomahawk cho Ukraine

Ông Trump nói đã quyết định cung cấp Tomahawk cho Ukraine

Chuyên gia Mỹ: Ông Trump cơ bản đã chấp nhận đề xuất của ông Putin về New START

Chuyên gia Mỹ: Ông Trump cơ bản đã chấp nhận đề xuất của ông Putin về New START

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Ông Trump cảm ơn ông Putin về sự ghi nhận cho nỗ lực giải quyết xung đột

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO