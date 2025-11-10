Quốc tế Ông Trump cảm ơn ông Putin về sự ghi nhận cho nỗ lực giải quyết xung đột Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Vladimir Putin, vì nhà lãnh đạo Nga nói về nỗ lực của ông Trump trong giải quyết xung đột.

Bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên Truth Social.

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông Putin nói về những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng và vấn đề nóng.

"Cảm ơn Tổng thống Putin!" - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/10, kèm theo trích dẫn và video ghi lại bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga.

Ngày 10/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, Tổng thống Donald Trump thực sự đang nỗ lực rất nhiều để giải quyết các cuộc khủng hoảng phức tạp và kéo dài. Ông Putin bình luận về câu hỏi liệu người đồng cấp Mỹ của mình có xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình hay không.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng, giải thưởng này thường được trao cho những người chưa làm được gì cho hòa bình. Ông Putin tin rằng, những quyết định như vậy đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của giải thưởng.

Tổng thống Donald Trump là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải Nobel Hòa bình và ông đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, mình xứng đáng nhận giải thưởng này. Tuy nhiên, giải thưởng này đã được trao cho chính trị gia đối lập người Venezuela Maria Corine Machado.

Bình luận về quyết định này, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng tuyên bố rằng, đối với Ủy ban Nobel, chính trị quan trọng hơn hòa bình.