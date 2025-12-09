Thị trường Paramount Skydance chuẩn bị mua lại Warner Bros Discovery Paramount Skydance được cho là đang chuẩn bị kế hoạch mua lại Warner Bros Discovery, thương vụ có thể làm thay đổi cục diện ngành giải trí Mỹ.

Theo nguồn tin từ Reuters, Paramount Skydance (PSKY.O) đang chuẩn bị đề nghị mua lại Warner Bros Discovery (WBD.O). Đây sẽ là bước đi lớn tiếp theo sau khi Skydance vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm Paramount Global trị giá 8,4 tỷ USD.

Thương vụ mới có sự hậu thuẫn tài chính từ gia tộc Ellison, bao gồm tỷ phú Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, và con trai ông là David Ellison, giám đốc Skydance.

Hợp nhất những thương hiệu hàng đầu Hollywood

Nếu thành công, thương vụ sẽ đưa về chung một mái nhà nhiều thương hiệu đình đám: DC Comics (Superman, Batman), Harry Potter, The Matrix từ Warner Bros cùng SpongeBob SquarePants, Transformers, Star Trek từ Paramount. Ngoài ra, hai kênh tin tức lớn CNN và CBS News cũng sẽ nằm trong hệ thống hợp nhất này.

Theo các chuyên gia, đây giống như “phần tiếp theo mà ít ai ngờ tới nhưng lại hợp logic” trong xu hướng sáp nhập của Hollywood.

Những thách thức lớn trước mắt

Dù thông tin làm cổ phiếu Warner Bros Discovery tăng 30% và Paramount tăng 15%, thỏa thuận vẫn chưa chính thức. Warner Bros Discovery hiện vẫn đang tái cấu trúc để tách mảng truyền hình cáp đang suy yếu khỏi mảng phim và dịch vụ trực tuyến.

Nếu Paramount Skydance thành công, họ sẽ sở hữu toàn bộ tài sản của Warner Bros Discovery, từ hãng phim Warner Bros, HBO cho tới CNN. Đây sẽ là một thương vụ chủ yếu bằng tiền mặt, được đánh giá hấp dẫn hơn với các cổ đông so với việc tiếp tục chờ đợi kế hoạch tái cấu trúc của CEO David Zaslav.

Tác động đến thị trường giải trí

Thỏa thuận có thể biến Paramount Skydance thành đối thủ mạnh hơn với Netflix, Disney và Comcast, khi HBO Max và Paramount+ kết hợp. Tuy nhiên, thương vụ cũng sẽ phải đối mặt với sự giám sát chống độc quyền từ Bộ Tư pháp Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo việc sáp nhập có thể dẫn tới giá dịch vụ cao hơn, giảm quyền lợi của nhà sáng tạo nội dung và hạn chế sự đa dạng phim ảnh.

Với khối tài sản hơn 360 tỷ USD, Larry Ellison có đủ tiềm lực để hỗ trợ thương vụ. Gia tộc này đã đóng vai trò lớn trong việc tài trợ cho quá trình mở rộng của Skydance, và thương vụ với Warner Bros Discovery được xem là khả thi về mặt tài chính.

Nếu hoàn tất, thương vụ Paramount Skydance - Warner Bros Discovery sẽ đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Hollywood, hợp nhất hai hãng phim lâu đời cùng nhiều thương hiệu lớn vào một tập đoàn giải trí khổng lồ. Tuy nhiên, con đường phía trước sẽ đầy rẫy thách thức về tài chính, pháp lý và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.