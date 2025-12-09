Xây dựng Đảng Phấn đấu đến năm 2030, Đức Châu trở thành xã khá của tỉnh Với mục tiêu, đến năm 2030, xã Đức Châu trở thành xã khá của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng linh hoạt với sự phát triển của tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2050, Đức Châu trở thành xã có thu nhập cao của tỉnh, phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại.

Thuận lợi và thách thức

Xã Đức Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã (Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Kỷ), với tổng diện tích tự nhiên là 20,97 km2, dân số 40.899 người sinh sống trên địa bàn 27 thôn/khối/xóm. Đảng bộ xã được thành lập theo Quyết định số 3589-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Tỉnh ủy Nghệ An, với tổng số hiện nay là 52 chi bộ (gồm 27 Chi bộ khối nông thôn; 25 Chi bộ khối cơ quan, đơn vị, trường học) và 1.582 đảng viên.

Chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng 70 năm thành lập xã. Ảnh: Thu Hương



Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 987 ha, trong đó, đất lúa 543 ha, đất màu 312 ha, nuôi thủy sản là 132 ha. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích; tăng nhanh diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao. Ứng dụng KHCN và cơ giới hóa vào nông nghiệp. Xây dựng được các mô hình liên kết, bao tiêu sản phẩm làm tăng năng suất, hiệu quả từ 25 - 30%, các cánh đồng chuyên canh sản xuất rau an toàn với thu nhập cao... Sản lượng lương thực có hạt giữ mức ổn định, bình quân đạt trên 5.260 tấn/năm. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng gia trại có kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Thời gian qua mặc dù do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng tổng đàn trâu, bò đạt 941 con; lợn đạt 4.958 con; gia cầm 214.633 con. Nuôi trồng thuỷ sản được cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các loại có giá trị kinh tế cao. Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 ước đạt 525,2 tấn. Với diện tích trên 20 ha rừng sú vẹt, từng bước đã đem lại hiệu quả về nguồn lợi thuỷ hải sản, môi trường sinh thái...

Đã thu hút đầu tư được nhiều dự án lớn, cơ cấu ngành, lĩnh vực chuyển dịch tích cực, phát triển những trung tâm mua sắm, siêu thị quy mô lớn và vừa, khu đô thị TNR và khu dân cư Bình Minh tại xã Diễn Kỷ đi vào vận hành và khai thác, đáp ứng và phát huy thế mạnh phát triển đô thị.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Kỷ (cũ) nay là xã Đức Châu. Ảnh tư liệu Thu Hương

Đảng bộ và nhân dân các xã: Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Vạn và Diễn Kỷ đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, đó là: sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn, khối, xóm, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp luôn đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; những thành quả, kinh nghiệm từ những nhiệm kỳ trước tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp nhiều khó khăn: Tình hình an ninh, chính trị thế giới diễn biến phức tạp; các đợt bùng phát dịch Covid -19; thiên tai, dịch bệnh xảy ra với diễn biến khó lường đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Nỗ lực vượt khó

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị - xã hội, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nên các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra cơ bản đạt và vượt.

Một góc xã Đức Châu hôm nay. Ảnh: Thu Hương

Kinh tế tăng trưởng, phát triển tương đối toàn diện; tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2021 - 2025, bình quân 12,42% (mục tiêu đề ra 10,75 -11,75%). Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 ước đạt 83,4 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng từ 87,55% năm 2020 lên 90,93% năm 2025 (trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm 29,93%; dịch vụ, thương mại 61,75%); nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 12,45% năm 2020 còn 9,07% năm 2025.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động không ngừng đổi mới theo hướng sát cơ sở, bám dân, thiết thực. Công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Phối hợp hiệu quả trong triển khai giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW; tổ chức các diễn đàn, hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mô hình trồng khoai tây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Đức Châu. Ảnh: P.V

Các tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị. Tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cho hội viên, đoàn viên, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội. Nhiều mô hình, công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai hiệu quả như: “Thắp sáng đường quê”, “Hàng cây ơn Bác”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Viên gạch nghĩa tình”, “Mùa đông ấm – Xuân tình nguyện”, mô hình kinh tế hộ… góp phần thiết thực vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều cách làm hay, sáng tạo được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhất là phong trào hiến đất, dời tường mở rộng đường giao thông, huy động nội lực đầu tư xây dựng đường bê tông, xây dựng các mô hình kinh tế, chỉnh trang khu dân cư gắn với phong trào “Sáng – xanh – sạch – đẹp”. Huy động nhân dân đóng góp, lồng ghép có hiệu quả các nguồn kinh phí, hỗ trợ từ ngân sách... hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển nhanh, diện mạo nông thôn khởi sắc được UBND tỉnh công nhận đạt xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo quy định. Mô hình phát triển sản xuất, tăng thu nhập được chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được nâng lên.

Khu công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ tại xã Đức Châu có 32 doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân đăng ký sản xuất - kinh doanh với tổng vốn đăng ký 382 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 2.300 lao động tại địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong 5 năm liền các trường học được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc. 100% trường học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (có 6/11 trường đạt chuẩn mức độ 2), chất lượng phổ cập giáo dục tiếp tục được giữ vững. Số lượng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi quốc gia, tỉnh, huyện tăng lên hằng năm.

Hệ thống y tế ngoài công lập phát triển bền vững. Xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2024 đạt 88,65%; có 26/27 thôn/khối/xóm, đạt danh hiệu Làng văn hóa; 19 cơ quan, đơn vị văn hóa và 24 dòng họ đạt văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đến cuối năm 2024 còn 1,49%. Quốc phòng được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Phấn đấu xã khá của tỉnh

Dự báo nhiệm kỳ tới, xu hướng kinh tế thế giới có nhiều biến chuyển, tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội trong nước, đặt ra yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn của cơ chế thị trường. Thiên tai, dịch bệnh, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro. Nhiều việc mới, việc khó khi bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý hành chính, y tế, giáo dục ngày càng cao, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin và kỹ năng số của cán bộ, công chức và người dân còn hạn chế; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chữ ký số còn gặp nhiều khó khăn thực tế.

Xã Đức Châu vận động nhân dân chuyển vùng làm muối sang nuôi trồng thủy sản như tôm, cua, cá vược. Ảnh: PV



Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xã Đức Châu trở thành xã khá của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng linh hoạt với sự phát triển của tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống được bảo tồn và phát huy; đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, đời sống tinh thần, đoàn kết lương - giáo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tầm nhìn đến năm 2050, Đức Châu trở thành xã có thu nhập cao của tỉnh, phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đức Châu tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể:

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và của tỉnh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và các Nghị Quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM xã Diễn Vạn (cũ) nay là xã Đức Châu. Ảnh: P.V

Xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ chính trị: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể xã Đức Châu, trên cơ sở đó làm căn cứ cho quá trình lãnh đạo, quản lý và điều hành phát triển kinh tế xã hội và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trước mắt, ưu tiên xây dựng mới cầu qua sông Vách Bắc (nối xã Diễn Phong và Diễn Hồng cũ); rà soát, cân đối nguồn lực để ưu tiên xây dựng một số công trình thủy lợi, hệ thống mương thoát nước đảm bảo môi trường, mương tưới tiêu nội đồng đảm bảo sản xuất các vụ mùa, hệ thống đường giao thông liên thôn xuống cấp, hư hỏng nặng; xây dựng kè một số tuyến đê; công trình tâm linh trên địa bàn; nghiên cứu quy hoạch, thu hút nguồn lực xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính của xã, khu công viên trung tâm gắn với đầu tư phát triển kinh tế du lịch.

Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đảm bảo nguồn lực ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số; tập trung phát triển kinh tế trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp...

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu xã Đức Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; quan tâm, chăm lo tốt các đối tượng chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân, nhất là các đối tượng bảo trợ, hộ nghèo, khó khăn, làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đồng thuận, văn minh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng, quân sự địa phương, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình hoạt động.

Đảng bộ và nhân dân xã Đức Châu quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương Đức Châu phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên mới của của dân tộc.