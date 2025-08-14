Thời sự Xây dựng xã Đức Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 14/8, Đảng bộ xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 248 đại biểu chính thức tham dự.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu xã Đức Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL



Kết quả toàn diện

Xã Đức Châu được thành lập trên cơ sở các đơn vị hành chính của 4 xã: Diễn Hồng, Diễn Kỷ, Diễn Vạn, Diễn Phong; là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, là nơi sinh ra nhiều người con ưu tú cho quê hương, đất nước.

Sự ra đời của xã Đức Châu không chỉ là kết quả sắp xếp đơn vị hành chính mà còn là kỳ vọng về một mô hình cấp xã phát triển, văn minh, giàu bản sắc và có tính dẫn dắt, lan tỏa cao.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: TL



Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 xã cũ (nay là xã Đức Châu) đã vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả toàn diện trong nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Bùi Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Châu phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL



Nổi bật, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá: Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 12,42% (mục tiêu đề ra 10,75-11,75%). diện mạo xã Đức Châu có nhiều khởi sắc với sự hình thành của các khu công nghiệp, khu tổ hợp thương mại - dịch vụ, khu đô thị mới… góp phần định hình dáng vóc của một xã nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Phạm Khắc Biển - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL



Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Đức Châu đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng xã Đức Châu phát triển giàu mạnh và bền vững. đến năm 2030 xã Đức Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đại hội thống nhất thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 11 -12%; thu nhập bình quân đầu người 100 -110 triệu đồng/năm,...

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đức Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà 4 địa phương trước sáp nhập đã đạt được. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần thảo luận sâu, phân tích kỹ nguyên nhân, hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục, tạo sức bật cho sự phát triển của xã Đức Châu trong giai đoạn mới.

Trong đó, đồng chí Lê Đức Cường nhấn mạnh tính đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu chung.

Quan tâm có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Song song với đó, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, sự phát triển của xã Đức Châu trong thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước, của tỉnh nhưng lại phải phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương.

Vì vậy, đại hội cần phân tích sâu sắc, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của xã Đức Châu trong mối tương quan chung của các địa phương lân cận và của tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2025 - 2030, trong đó: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, tái cấu trúc không gian phát triển, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, phát triển hạ tầng; đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, thông minh, đô thị hóa.

Quan tâm phát triển thương mại và dịch vụ, thu hút đầu tư; xây dựng các mô hình và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đức Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TL



Đồng thời tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; phải quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0.3-0.5%.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, người khó khăn, yếu thế trong xã hội và các chính sách bảo trợ khác.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: TL



Chú trọng đầu tư, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng và bản sắc văn hóa của địa phương; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Châu nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL



Đại hội đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Châu, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 4 đồng chí.



Đồng chí Bùi Văn Hưng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Châu.

