Phát động Giải báo chí Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 49 - KH/TU, ngày 29/6/2021 về tổ chức Giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2021 (Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021).