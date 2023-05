Phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2023 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân có chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

Sáng 8/5, tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên), Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2023.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân có chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; đồng thời đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống công đoàn và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ đó làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động.

Phát biểu phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động, phong trào công nhân được các cấp, các ngành, cơ sở sản xuất, kinh doanh quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo sức khỏe, tính mạng và chế độ, chính sách cho người lao động, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác an toàn vệ sinh lao động, phong trào công nhân vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng kịp yêu cầu; công tác quản lý nhà nước ở một số cấp, ngành chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức; ý thức chấp hành và thực hiện các quy định về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, chế độ, chính sách cho người lao động của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động chưa nghiêm; điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề chưa được cải thiện nhiều…

Năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn lao động, làm 5 người chết, 5 người bị thương nặng. Cũng trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 5 cuộc đình công đòi hỏi quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị: Để hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm lo cho chế độ, chính sách cho người lao động, các cơ quan, ban, ngành, thủ trưởng các cấp, các doanh nghiệp cần thường xuyên thông tin, tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, chú trọng hướng đến đối tượng là người lao động làm công việc có nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại, người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trong các làng nghề, hợp tác xã; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, tích cực vào cuộc, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với công đoàn các cấp trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các đơn vị công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai có hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; tiếp tục khởi động các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tăng cường tình đoàn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Dịp này, có 6 doanh nghiệp được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng tặng quà cho đại diện gia đình của 9 công nhân, người lao động bị tai nạn lao động trong năm 2022./.