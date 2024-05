Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/5 Quốc hội khóa XV thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc; Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 trên địa bàn Nghệ An vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định... là những thông tin nổi bật đăng tải trong ngày.

* Ngày 28/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Trong buổi sáng, các đại biểu tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại phiên làm việc sáng 28/5 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Vinh

* Sáng 28/5, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2024 -2029.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Ngày 28/5, trong chương trình làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Everwin, Tập đoàn Luxshare - ICT, Công ty Foxconn Interconnect Technology Ltd và Công ty TIP Shine.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 28/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay.

Quang cảnh phiên giải trình. Ảnh: Mai Hoa

* Ngày 28/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành để nghe và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

* Ngày 28/5, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại “Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nông thôn” năm 2024.

Chủ trì hội nghị đối thoại có các đồng chí Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh và Ban ATGT tỉnh. Ảnh: T.P

* Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 trên địa bàn Nghệ An vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định mặc dù gặp nhiều khó khăn. Ngành Công nghiệp khai khoáng tăng 31,62%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,04%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,65%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,47%.

Dây chuyền sản xuất tất xuất khẩu của Công ty TNHH Begen ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thu Huyền

* Chuẩn bị cho Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024, Đội bóng Thiếu niên Quỳ Châu đang tích cực luyện tập, quyết tâm vượt qua vòng bảng.