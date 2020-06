Phát động 'Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình'

Bạo lực gia đình luôn là nỗi bức xúc, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, là nguyên nhân làm suy giảm sự bền vững hạnh phúc gia đình. Ngoài những hậu quả về mặt xã hội và nền tảng đạo đức truyền thống, bạo lực gia đình còn tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Theo số liệu báo cáo, từ năm 2008 đến 2019, ở Nghệ An có 8.390 vụ bạo lực gia đình. Con số này có thể chưa phản ánh đầy đủ song cũng cho thấy mức độ vi phạm và công tác phòng, chống bạo lực gia đình cần phải đặc biệt quan tâm và sớm được giải quyết trên cả 3 nhóm vấn đề: Ngăn ngừa không để xảy ra hành vi bạo lực; phát hiện sớm, xử lý kịp thời hành vi bạo lực và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

“Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tỉnh Nghệ An năm 2020 được phát động nhằm mục đích đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình...

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thực hiện nghiêm túc các quy định về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, các địa phương, tổ chức đoàn thể các cấp cần tích cực hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tạo điều kiện để mọi người có cơ hội sống trong môi trường gia đình và xã hội an toàn, hạnh phúc.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý hiệu quả về bạo lực gia đình.

Giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa, con người Nghệ An phát triển bền vững...