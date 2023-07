Phát huy, biến tiềm năng văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội (*)

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Tối 28/7, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An:

Kính thưa đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh!

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý!

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Hôm nay, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023. Đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 10 năm dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Anh

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Trong suốt chiều dài lịch sử với nhiều biến động, thăng trầm cùng dân tộc, trong cuộc sống lao động sản xuất, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, người dân Nghệ Tĩnh đã sáng tạo và lưu giữ được một hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng với nhiều hình thức, thể loại mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Trong đó, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh với chất liệu trữ tình, đằm thắm, sâu lắng, là “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong cuộc sống của người dân, góp phần hình thành, nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn của các thế hệ người dân xứ Nghệ.

“Có phải quê nghèo gừng cay muối mặn

Câu hát nằm nghiêng cát bỏng gió Lào

Bao thấm đẫm hồn thiêng sông núi

Nên ví giặm rồi càng hiểu tấm lòng nhau”.

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, được ra đời từ quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, được diễn xướng trong nhiều không gian và thời gian khác nhau.

Bởi hình thành từ cuộc sống hàng ngày nên mỗi câu hát dân ca ví, giặm đều thể hiện một cách chân thực, tinh tế mọi mặt của đời sống vật chất, tinh thần, các sinh hoạt văn hóa cũng như tâm tư, tình cảm của con người xứ Nghệ.

Trải qua hàng trăm năm, di sản dân ca ví, giặm được trao truyền, kế thừa, bổ sung, sáng tạo để thích ứng tốt hơn với môi trường, hoàn cảnh xã hội và điều kiện lịch sử mới.

Ngày 27/11/2014, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành niềm tự hào của quốc gia và của nhân dân hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, nâng cao tầm nhìn cho cộng đồng trong nước và quốc tế đối với một di sản giàu bản sắc của một vùng văn hóa.

Trong gần một thập kỷ qua, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã chung sức, chung lòng, không ngừng nỗ lực với nhiều giải pháp tích cực để bảo vệ, nâng cao nhận thức, hướng tới sự đa dạng, phổ biến, thực hành dân ca trong các tầng lớp nhân dân, thể hiện được nguyện vọng cũng như cam kết của chính quyền và cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca ví, giặm.

Các đại biểu tham dự Chương trình khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023. Ảnh: Đức Anh

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể Nhân dân!

Tinh hoa của trí tuệ, tâm hồn, khí chất con người Nghệ Tĩnh, được kết tinh lại trong di sản văn hoá dân ca ví, giặm, làm nền tảng, chất liệu cho việc tạo dựng những giá trị văn hóa hiện đại và để hôm nay, chúng ta có một Festival đầy ý nghĩa, nhiều màu sắc với chủ đề “Ví, giặm - Tinh hoa tỏa sáng”.

Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023 là sự kiện văn hóa lớn với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc và là nơi kết nối những tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc đại diện cho các vùng miền trên cả nước về hội tụ, giao hòa trên mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt.

Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023 mở đầu cho chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Festival, cùng với nhiều hoạt động khác như Hội diễn đàn, Hát dân ca ba miền, Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản”… sẽ góp phần tạo nên một Festival Dân ca ví, giặm nhiều màu sắc, nhiều thanh âm đẹp đẽ, giới thiệu những tinh hoa của loại hình dân ca đặc biệt này tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của di sản trong đời sống đương đại.

Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được kỳ vọng là một sự kiện văn hoá đặc sắc của xứ Nghệ, tạo dấu ấn phát huy, biến tiềm năng văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua Festival, tỉnh Nghệ An mong muốn đưa sự kiện này thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch Nghệ An trên nền tảng các giá trị di sản văn hóa truyền thống; Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước; Tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác cùng phát triển.

Đông đảo người dân đến xem Chương trình khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023. Ảnh: Đức Anh

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể Nhân dân!

Lấy di sản văn hóa làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, tiếp nối truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, tỉnh Nghệ An đã và đang phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên.

Tích cực đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để xây dựng tỉnh Nghệ An giàu về kinh tế; mạnh về chính trị và quốc phòng, an ninh; phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp hài hòa các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, bảo tồn và hội nhập.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tôi trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tỉnh Nghệ An rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, đã hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá và đưa tin các hoạt động trong khuôn khổ Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ban Tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý, toàn thể nhân dân và du khách sẽ có những trải nghiệm ấn tượng, những kỷ niệm đẹp trong thời gian lưu trú tại tỉnh Nghệ An. Và hy vọng rằng, cùng tinh hoa ví, giặm tỏa sáng, xứ Nghệ ân tình sẽ để lại nhiều niềm yêu mến, dấu ấn đẹp trong lòng các quý vị đại biểu, bạn bè, du khách gần xa.

“Một lần đến lại thêm những hẹn hò, một lần về càng không nguôi nỗi nhớ”.

Xin trân trọng cảm ơn!

(* Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)