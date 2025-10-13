Xây dựng Đảng

Phát huy sức mạnh lòng dân, khơi dậy tinh thần đồng thuận và khát vọng phát triển Nghệ An trong giai đoạn mới Như mạch nguồn nuôi dưỡng sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, như sợi dây gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, công tác dân vận trên địa bàn Nghệ An tiếp tục phát huy xứng đáng với truyền thống 95 năm vẻ vang. Từ trong gian khó, thách thức càng thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng “dân là gốc” về tầm quan trọng của việc “dĩ bất biến, ứng vạn biến” và “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

• 13/10/2025

------------

Từ lời Bác Hồ dạy đến “lấy dân làm gốc, từ dân mà tiến” ở Nghệ An

Từ khi ra đời, Đảng ta luôn xác định dân là gốc. Mọi thắng lợi của cách mạng đều bắt nguồn từ lòng dân, từ niềm tin son sắt và sức mạnh của Nhân dân vào Đảng. Bác Hồ từng căn dặn “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”. Lời dạy sâu sắc ấy vẫn vang vọng, soi rọi trong từng bước đi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt trên quê hương của Người - Nghệ An, mảnh đất giàu truyền thống yêu nước cách mạng, tư tưởng “dân là gốc” không chỉ là lời nhắc nhở, mà trở thành hành động cụ thể, thiết thực trong từng phong trào, từng việc làm của từng cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi nói chuyện với cán bộ và nhân dân tại làng Hoàng Trù ngày 9/12/1961. Ảnh tư liệu: Khu Di tích Kim Liên

Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận và tuyên giáo là “hai mũi nhọn” trên mặt trận tư tưởng - chính trị, góp phần quan trọng thúc đẩy và củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và chế độ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 8,6%/năm, thu hút đầu tư FDI 3 năm liền (2022-2024) đứng tốp 10 của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5%, hơn 85% xã đạt chuẩn nông thôn mới; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Những thành tựu đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, tuyên giáo - những người bền bỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng ý dân”, góp phần vun đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường Bà con nông dân xã Đại Đồng sản xuất vụ đông. Ảnh: Xuân Hoàng Tàu thuyền đánh cá ra khơi. Ảnh: Thanh Quỳnh Diện mạo nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp của xã Hợp Minh. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Với nhiều cách làm sáng tạo, gần dân, sát dân, trong đó phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát triển sâu rộng, trở thành nét đẹp trong đời sống chính trị, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và giữ vững quốc phòng, an ninh. Trên khắp các vùng quê đã xuất hiện nhiều mô hình “dân vận khéo” hiệu quả từ vận động người dân hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị, đến đồng hành phát triển sản xuất, xây dựng “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp”, xây dựng đời sống mới văn minh, nghĩa tình. Nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đã thực hiện hiệu quả “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các mô hình “chính quyền số, xã hội số”, “Giải phóng mặt bằng đồng thuận”, “Dân vận khéo trong cải cách hành chính”, “Dân vận khéo trong chuyển đổi số nông thôn”. Qua đó, hàng nghìn kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận và xử lý kịp thời, hạn chế phát sinh điểm nóng. Những chuyển biến đó thể hiện tinh thần “dân vận trong chính quyền” - một khâu then chốt để chính sách đi vào cuộc sống.

Chỉ tính trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có hơn 150 điển hình “Dân vận khéo” và điểm sáng Quy chế dân chủ tiêu biểu. Nhiều mô hình đã trở thành điểm sáng trong cả nước, tạo nên diện mạo mới cho quê hương, thắp lên niềm tin, tinh thần đồng thuận, sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân.

"Dân vận khéo" góp phần trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án. Ảnh minh họa:PV

Những năm qua, Nghệ An đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận, đặc biệt là thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghệ An đã triển khai đồng bộ và toàn diện việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã thấm sâu vào thực tiễn, trở thành nguyên tắc ứng xử của bộ máy chính quyền với người dân. Các cấp chính quyền tăng cường công khai, minh bạch tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân. Nhiều địa phương tổ chức “Ngày thứ 7 vì dân”, “Ngày lắng nghe dân nói” coi sự hài lòng của người dân là thước đo hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tăng cường đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần ngăn chặn biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm. Từ đó, dân chủ không chỉ là quyền được nói, được nghe, mà trở thành niềm tin, động lực và trách nhiệm cùng hành động vì sự phát triển.

Cán bộ, công chức UBND phường Cửa Lò hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân trong ngày thứ Bảy. Ảnh: Mai Hoa

Vượt qua thách thức, khẳng định vai trò dân vận và tuyên giáo trong giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác dân vận và tuyên giáo đứng trước nhiều thách thức. Công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ mở ra cơ hội truyền thông 2 chiều nhưng cũng tạo ra môi trường phức tạp với nhiều luồng thông tin trái chiều, dễ tác động đến tư tưởng, tâm trạng xã hội. Một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn biểu hiện xa dân, thiếu sâu sát cơ sở; việc nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đôi khi còn chậm. Ở một số nơi, chính sách ban hành chưa thực sự xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, vẫn còn tình trạng “nói chưa đi đôi với làm”, “việc dân chưa thuận lòng”. Đó chính là những vấn đề đặt ra cho công tác dân vận và tuyên giáo phải đổi mới mạnh mẽ hơn - cả về tư duy, nội dung, phương thức thực hiện. Đó là làm thế nào để dân vận, tuyên giáo gắn liền với công nghệ, dữ liệu và đổi mới phương thức lãnh đạo? Làm thế nào để mỗi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, được dân đồng tình, ủng hộ? Làm thế nào để cán bộ tuyên giáo và dân vận thực sự gần dân, hiểu dân, hành động vì dân trong bối cảnh xã hội nhiều biến động thông tin? Giải quyết những câu hỏi đó chính là thước đo bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ làm công tác dân vận và tuyên giáo hôm nay, của thời điểm mà tỉnh Nghệ An chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với quyết tâm vươn lên trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của xã Tân Phú. Ảnh: P.V

Yêu cầu đó, bắt buộc công tác dân vận và tuyên giáo hôm nay phải có bước đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động. Đó là sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm: Lấy hiệu quả, niềm tin của Nhân dân làm thước đo; lấy công nghệ số và truyền thông số làm công cụ hỗ trợ đắc lực để lan tỏa những điều tử tế, nhân văn tạo thành dòng chảy tích cực trong xã hội, khơi dậy tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ dân vận”; lấy phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” làm kim chỉ nam hành động. Mỗi cán bộ dân vận và tuyên giáo hôm nay không chỉ “lòng trong - trí sáng - hành động quyết liệt” mà còn phải am hiểu tâm lý xã hội, có kỹ năng dân vận hiện đại, am hiểu công nghệ, mạng xã hội, biết lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, phải “đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với việc”, phải chọn việc “dân cần, làm việc dân tin, nói điều dân hiểu” khi đó mọi việc sẽ thành công.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đoàn thực tế, xây dựng đề tài tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Thành Cường

Khơi dậy sức mạnh của Nhân dân - động lực đưa Nghệ An phát triển

Tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định: Thực hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia, xứng đáng với tầm vóc và vị thế quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Muốn vậy, trước hết phải củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng; biến niềm tin ấy thành hành động, biến khát vọng ấy thành phong trào thi đua sôi nổi, sáng tạo hiệu quả. Công tác dân vận và tuyên giáo trong thời gian tới xác định sẽ tập trung vào 5 định hướng trọng tâm, đó là:

Thứ nhất, lấy Nhân dân làm trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. Mọi hoạt động dân vận phải xuất phát từ lợi ích thiết thực, nguyện vọng chính đáng của người dân. Cán bộ dân vận và tuyên giáo phải là người “đặt mình vào vị trí của dân để tham mưu cho Đảng và chính quyền”.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Sỹ Thành

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác dân vận, tuyên giáo. Ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt dư luận xã hội, xây dựng hệ thống phản ánh - góp ý trực tuyến của người dân; phát huy vai trò tích cực của mạng xã hội, kịp thời lan tỏa thông tin tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ ba, tăng cường dân vận trong hệ thống chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tâm tư nguyện vọng Nhân dân; làm tốt vai trò cầu nối; phản biện xã hội; giám sát việc thực hiện chính sách dân sinh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận thăm, tặng quà đồng bào các dân tộc các xã miền Tây Nghệ An. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận thăm, tặng quà đồng bào các dân tộc các xã miền Tây Nghệ An. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận thăm, tặng quà đồng bào các dân tộc các xã miền Tây Nghệ An.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Cán bộ dân vận, tuyên giáo luôn “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” để “dân tin, dân quý, dân theo”; vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị, vừa linh hoạt trong phương pháp, vừa có tâm, có tầm và có tình trong công tác.

95 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng hôm nay không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, biến “ý Đảng - lòng dân” thành một mạch nguồn thống nhất, thành động lực mạnh mẽ để đưa Nghệ An bứt phá vươn lên, thực hiện khát vọng trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới như định hướng Văn kiện Đại hội XX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra.