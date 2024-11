Xã hội Phát triển sản phẩm du lịch Nghệ An gắn với thương hiệu du lịch quốc gia trong liên kết vùng du lịch Bắc Trung Bộ

Chiều 29/11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị Phát triển sản phẩm du lịch Nghệ An gắn với thương hiệu du lịch quốc gia trong liên kết vùng du lịch Bắc Trung Bộ.



Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Vietravel; Trương Quốc Hùng – Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Mạnh Lợi - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, cùng đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An nêu rõ: Đối với du lịch, liên kết chính là yêu cầu khách quan để phát triển. Liên kết giúp mở rộng không gian du lịch, phát huy lợi thế của các bên để hình thành sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, nâng cao lợi thế cạnh tranh, tạo sức mạnh cho việc quảng bá điểm đến, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự lan tỏa kinh tế liên vùng.

Các đồng chí: Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Nguyễn Mạnh Lợi - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Các địa phương vùng Bắc Trung Bộ đều sở hữu đa dạng các loại địa hình đồng bằng, đồi núi, trung du với nhiều thác nước, hang động, bãi biển đẹp..., thích hợp phát triển đầy đủ các loại hình du lịch. Với những lợi thế đó, các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tính đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 928 cơ sở lưu trú với 22.032 buồng phòng, trong đó có 4 khách sạn 5 sao, 10 khách sạn 4 sao, 28 khách sạn 3 sao và gần 16 khách sạn 1 - 2 sao, 69 công ty và chi nhánh lữ hành; có 30 điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận.

Trong 11 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến Nghệ An đạt 9.110.000 lượt, bằng 114% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách lưu trú đạt 5.740.000 lượt, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 27.841 tỷ đồng.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham khảo các tour, tuyến trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Du lịch Nghệ An đang tập trung xây dựng và từng bước khẳng định thương hiệu bằng các giải pháp: Tập trung khai thác những giá trị đặc trưng và phát huy các tài nguyên du lịch như biển Cửa Lò, các huyện miền Tây, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các loại văn hóa phi vật thể.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các giải pháp xây dựng sản phẩm mới, thúc đẩy sự phát triển các loại hình du lịch là thế mạnh của vùng Bắc Trung Bộ và Nghệ An như: Du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái và cộng đồng...

Đồng chí Trương Quốc Hùng - Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội trao đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị: Ngành Du lịch Nghệ An cần xác định rõ nét riêng biệt, tập trung vào các giá trị văn hóa đặc sắc, như quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hát ví, giặm Nghệ Tĩnh; đẩy mạnh liên kết với các tỉnh trong khu vực nhằm tận dụng lợi thế vùng, tạo sức mạnh tổng thể để phát triển du lịch bền vững.

Du khách hành hương về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, việc phát triển du lịch thông minh và khai thác các mô hình du lịch sáng tạo, kết hợp giữa di sản văn hóa và công nghệ số sẽ là chìa khóa quan trọng để Nghệ An duy trì sự phát triển bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên địa phương với kiến thức sâu rộng về văn hóa, lịch sử. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm của du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.