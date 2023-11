Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số sở, ban, ngành liên quan.

Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An được tổ chức đồng thời với Lễ khai giảng năm học mới. Những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách, song với sự chủ động trong hướng đi nhằm đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển nhà trường trong tình hình mới, cộng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, nhà trường đã đạt được kết quả đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại Lễ khai giảng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Kết quả đó đã thể hiện qua công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các bậc học từ Mầm non đến THCS, công tác đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài từ bậc học THCS đến cán bộ của nước bạn Lào và việc tuyển sinh, nhập học năm học 2023 - 2024 của khối học sinh phổ thông.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tất cả đội ngũ giáo viên, sinh viên đã trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm; đồng thời chúc tập thể nhà trường một năm học mới nhiều thắng lợi, thành công.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMT Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, nhất là hiện nay các ngành đào tạo bậc cao đẳng như mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã bị thu hẹp. Bên cạnh đó, đồng chí ghi nhận sự nỗ lực của tập thể nhà trường, từ khó khăn thách thức, hãy xem đây là cơ hội đổi mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo của Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Với truyền thống của một ngôi trường sư phạm đã có lịch sử 64 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu hi vọng trong thời gian tới, nhà trường cần quan tâm đa dạng hóa các hình thức đào tạo, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng để có thể xây dựng, mở rộng thêm mô hình giáo dục cấp Trung học phổ thông, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay. Xác định mục tiêu trong tương lai không xa, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đảm bảo các điều kiện để phát triển nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thành trường Đại học với đầy đủ các khoa, ngành đào tạo, thu hút được nhiều sinh viên và là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà và trên cả nước; phấn đấu phát triển, góp phần đưa Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ theo mục tiêu của Nghị quyết số 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên có thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo của Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. Ảnh: Minh Thế

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMT tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao tặng lẵng hoa, quà tới tập thể nhà trường; trao Bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Sáng cùng ngày, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã đến thăm và chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trò chuyện với tập thể cán bộ, giáo viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Đến thăm nhà trường, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng các thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Chúc mừng nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhắc lại vai trò quan trọng của giáo dục và khẳng định những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và các thành viên trong đoàn chúc mừng tập thể Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Nghệ An, giáo dục luôn được quan tâm, đầu tư và tỉnh xem đào tạo nguồn nhân lực là một trong ba mục tiêu mũi nhọn của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng cho biết, hiện nay Nghệ An là một trong những tỉnh thu hút vốn FDI đứng đầu cả nước và mỗi năm cần hàng chục nghìn lao động chất lượng cao. Từ thực tế trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh phát huy truyền thống của ngôi trường hơn 60 năm tuổi để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, cần phát huy điểm mạnh của trường là đào tạo nghiên cứu khoa học ứng dụng và thực hành. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các khu công nghiệp để đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

Hiện, Nghệ An cũng đang thực hiện Nghị quyết 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị và thành phố Vinh là trung tâm về giáo dục và đào tạo. Với nhiệm vụ quan trọng này, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh với vai trò là trường trọng điểm quốc gia cần có chiến lược đào tạo phù hợp. Đồng thời, cần phát huy truyền thống thế mạnh của trường trong các ngành đào tạo, có kết nối với doanh nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế để giao lưu học thuật, tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường./.