Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Trường Đại học Y khoa Vinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Vinh.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là trường đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được thành lập năm 2014, trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Nghệ An.

Tầm nhìn đến năm 2035, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ là cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng và được xếp hạng các trường đại học có uy tín khu vực ASEAN.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động, định hướng phát triển của nhà trường. Ảnh: Thành Duy

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi được gặp gỡ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhiệt liệt chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam; chúc trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, sớm đạt được mục tiêu theo đường hướng phát triển đã đặt ra.

Khẳng định lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trên địa bàn Nghệ An đánh giá rất cao vai trò của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh của nhà trường trong 10 năm qua kể từ khi được nâng cấp thành trường đại học.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chia sẻ tầm nhìn phát triển của nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Thông tin tưởng và nhấn mạnh tham vọng phát triển đó sẽ tạo động lực cho nhà trường ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Đồng chí cho biết: Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua có nhiều phiên họp bàn về sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà, đặc biệt quan tâm đến vai trò của các cơ sở giáo dục bậc đại học; trong đó, ủng hộ, khuyến khích Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trở thành Trường Đại học Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, đội ngũ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên hiện tại của nhà trường sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm để đảm đương và thực hiện tốt nhiệm vụ rất nặng nề đó.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Nghệ An luôn luôn ủng hộ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt cơ chế cho nhà trường.

Lãnh đạo, cán bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng ngày 20/11. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông khẳng định: Tỉnh ủy đặt rất nhiều hy vọng vào nhà trường trong nỗ lực thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã xác định là đào tạo nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Do đó, đồng chí đề nghị trường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các mặt công tác, đặc biệt là 3 mảng nhiệm vụ lớn gồm: Nâng cao chất lượng giảng viên về năng lực, trình độ, kỹ năng, phương pháp; chương trình giảng dạy; công tác quản trị nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng tại Trường Đại học Y khoa Vinh.

Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An; chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Y tế.

Trường đã tổ chức xây dựng và ban hành trên 20 chương trình đào tạo liên tục, đáp ứng nhu cầu của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh báo cáo kết quả hoạt động, định hướng phát triển của nhà trường. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chúc mừng, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chia sẻ, hình ảnh, vai trò của người thầy luôn luôn được xã hội trân trọng và người thầy gắn với chăm lo cho sức khỏe của nhân dân như những người thầy của Trường Đại học Y khoa Vinh lại càng có vai trò, hình ảnh đặc biệt trong tiềm thức, tình cảm mọi người.

Qua theo dõi, nắm bắt hoạt động, đồng chí bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển lớn mạnh vượt bậc của nhà trường; đồng thời, biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông mong muốn giảng viên, cán bộ, nhân viên của trường tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, để tiếp tục trau dồi, rèn luyện năng lực, trình độ, kỹ năng, phương pháp, gắn với đó là thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo.

Đồng chí mong muốn đội ngũ lãnh đạo nhà trường cần hết sức năng động, cầu thị, chịu khó, quyết liệt tìm giải pháp để nhanh chóng mở rộng năng lực, quy mô, khẳng định vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Nghệ An và khu vực.

“Đây cũng là mong muốn rất lớn của lãnh đạo tỉnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhắn nhủ; đồng thời, đề nghị lãnh đạo trường, các khoa, phòng, bệnh viện trực thuộc phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cộng sự để tạo nên sức mạnh tập thể, nhằm làm tốt vai trò, sứ mệnh của một cơ sở đào tạo trong lĩnh vực y khoa.

Các đồng chí lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, quan tâm chăm lo các điều kiện công tác, nghiên cứu, giảng dạy và phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.