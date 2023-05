Phố biển Cửa Lò quy hoạch điểm bán mực nháy tập trung

(Baonghean.vn) - Quý 1/2023, Nghệ An có hơn 1,3 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 42,54% so với cùng kỳ năm 2022 (cao đứng thứ 4 toàn quốc). Số tiền đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán là 1.026 tỷ đồng, tăng 32,21% so với kỳ năm 2022 (cao thứ 3 toàn quốc).