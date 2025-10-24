Thứ Sáu, 24/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thăm, động viên các nạn nhân trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Thành Chung 24/10/2025 10:24

Sáng 24/10, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các nạn nhân trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Cùng đi, còn có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

1 copy
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền thăm hỏi, động viên, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang. Ảnh: Thành Chung

Thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân, đồng chí Hoàng Phú Hiền – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã biểu dương tinh thần dũng cảm của các nhân viên y tế đã quên mình để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong vụ tấn công này.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền bày tỏ mong muốn các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm vượt qua nỗi đau để nhanh chóng bình phục, trở về với gia đình và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.

3 copy
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền thăm hỏi, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc men tốt nhất để điều trị cho các nạn nhân; Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thường xuyên quan tâm, động viên các nhân viên y tế và gia đình của các nhân viên y tế bị thương trong vụ tấn công này.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin: Sáng ngày 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ tấn công, truy sát bằng dao nghiêm trọng. Đối tượng Bằng Văn Vỹ (sinh năm 1996, thường trú tại xã Quế Phong) đã dùng dao tấn công các nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

4 copy
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thăm hỏi, tặng quà động viên bà Ngô Thị Thu Thuỷ. Ảnh: Thành Chung

Bảo vệ cho các bệnh nhân là trẻ sơ sinh, 3 nhân viên y tế là điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung và 2 người nhà bệnh nhân là bà Phan Thị Tứ, Ngô Thị Thu Thuỷ... đã bị thương nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng Bằng Văn Vỹ đã bị lực lượng công an bắt giữ. Các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân bị thương đã được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Nhờ sự cứu chữa kịp thời, các nạn nhân của vụ tấn công bằng dao này đã vượt qua cơn nguy hiểm.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giám đốc Sở Y tế thăm hỏi, động viên người bị nạn trong vụ tấn công, truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Giám đốc Sở Y tế thăm hỏi, động viên người bị nạn trong vụ tấn công, truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Lời kể của nhân chứng vụ nhiều nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị tấn công, truy sát

Lời kể của nhân chứng vụ nhiều nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị tấn công, truy sát

Nhân viên y tế dũng cảm ngăn cản kẻ dùng dao tấn công, truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Nhân viên y tế dũng cảm ngăn cản kẻ dùng dao tấn công, truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thăm, động viên  các nạn nhân trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO