Phòng khám Tim mạch do Bệnh viện Tim Hà Nội đảm nhiệm tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh chính thức hoạt động

(Baonghean.vn) - Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các vùng phụ cận, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh khai trương phòng khám chuyên khoa Tim mạch do các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về lĩnh vực tim mạch của Bệnh viện Tim Hà Nội trực tiếp phụ trách khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Với mong muốn giúp người dân được tiếp cận gần hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tim mạch của tuyến Trung ương ngay tại tỉnh nhà, sau thời gian chuẩn bị bài bản, đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, được sự hỗ trợ nhiệt tình của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh chính thức khai trương phòng khám chuyên khoa Tim mạch do các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về lĩnh vực tim mạch của Bệnh viện Tim Hà Nội trực tiếp phụ trách khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Hoàng Văn - Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhấn mạnh: "Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo bệnh tim mạch đã và đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Y tế thống kê mỗi năm có khoảng 200 nghìn người tử vong vì bệnh lý tim mạch, chiếm hơn 30% tổng số ca tử vong do các bệnh mãn tính không lây nhiễm.

Nếu không được phát hiện sớm để có các biện pháp ngăn ngừa, điều trị, can thiệp kịp thời thì bên cạnh nguy cơ tử vong cao, bệnh lý tim mạch còn có thể để lại nhiều di chứng, thậm chí tàn phế gây nên gánh nặng cho gia đình và xã hội cả về kinh tế lẫn đời sống tinh thần.

Bởi vậy, phát triển phòng khám tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh là hết sức cần thiết; đáp ứng nhu cầu khám điều trị của người dân trong tỉnh.

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và Bệnh viện Tim Hà Nội đã ký kết và triển khai hiệu quả việc hợp tác toàn diện trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn khám, chữa bệnh chuyên khoa tim mạch.

Phòng khám của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh chính thức đi vào hoạt động, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ trực tiếp phụ trách khám, tầm soát tư vấn và chữa bệnh cho người dân mắc bệnh lý tim mạch tại đây. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho các y, bác sĩ, để phát triển phòng khám ngày càng hoạt động hiệu quả; phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

Với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi của Bệnh viện tuyến Trung ương, kết hợp cùng hệ thống trang thiết bị, máy móc tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh như: Hệ thống máy CT. Scanner 256 lát cắt; máy cộng hưởng từ (MRI 1.5 Tesla); máy siêu âm tim 4D; hệ thống labo xét nghiệm sinh hóa; miễn dịch; vi sinh; sinh học phân tử… người bệnh sẽ được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán, phát hiện sớm; được tư vấn, chỉ định điều trị, can thiệp kịp thời các bệnh lý về tim mạch qua đó giảm thiểu nguy cơ tai biến, biến chứng; được tư vấn, chỉ định điều trị, can thiệp kịp thời; giảm thiểu chi phí khám chữa bệnh và phần nào giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tuyến Trung ương.

Phòng khám chuyên khoa Tim mạch hoạt động tất cả các ngày trong tuần. Để đảm bảo thuận lợi cho người bệnh nắm bắt thông tin, toàn bộ giá dịch vụ được niêm yết công khai trên các kênh truyền thông chính thống của bệnh viện (Website, facebook…).

“Việc triển khai phòng khám chuyên khoa tim mạch do Bệnh viện Tim Hà Nội đảm nhiệm còn là cơ hội cho đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh trau dồi, nâng tầm chuyên môn, tạo tiền đề để bệnh viện xây dựng và phát triển Trung tâm can thiệp tim mạch trong thời gian tới; vì mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các vùng phụ cận” - Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Vinh khẳng định./.