Xã hội Phường Trường Vinh (Nghệ An) chuẩn bị hơn 10 điểm sẵn sàng sơ tán gần 1.400 hộ dân trong vùng nguy hiểm Chiều 24/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Đảng ủy phường Trường Vinh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường kiểm tra các khu vực xung yếu, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5.

Đồng chí Phan Đức Đồng kiểm tra điểm sơ tán tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa (cũ). Ảnh: Hải Yến

Hiện trên địa bàn phường có gần 1.400 hộ dân sinh sống tại những khu vực nguy hiểm như: Cụm dân cư khối Hòa Lam, khối Thuận Hòa (xã Hưng Hòa cũ), khu tập thể 20C (phường Hưng Dũng cũ), khu tập thể dệt kim Hoàng Thị Loan (khối Trung Đô 13), khu tập thể 301 Công ty 6 (khối Trung Đô 3), khu dân cư ven sông Vinh (khối Trung Đô 2, 3), khu nhà 3 tầng Nhà máy Sợi Vinh (khối Bến Thủy 7) và khu vực chợ Vinh.

Đoàn công tác của phường Trường Vinh kiểm tra điểm xung yếu nhà tập thể khối Bến Thủy 12. Ảnh: Hải Yến

Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp từ bão, Đảng ủy - UBND phường Trường Vinh đã bố trí 10 điểm sơ tán tại các trường học, trạm y tế, UBND xã Hưng Hòa (cũ), trụ sở hành chính công phường, nhà văn hóa các khối. Tại đây, chính quyền đã chuẩn bị sẵn sàng nhu yếu phẩm, vật tư y tế để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Kiểm tra thực tế, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, khơi thông cống rãnh; tổ chức di dời khẩn cấp các hộ nghèo, gia đình khó khăn, yếu thế; đồng thời, bố trí phương tiện, máy móc tại chỗ để chủ động cứu hộ, cứu nạn.

Song song đó, phường tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin qua loa truyền thanh cơ sở, theo dõi chặt chẽ mực nước sông Lam, sông Vinh và các tuyến đê, kè. Lực lượng trực ban được triển khai 24/24 giờ để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai.