Thứ Sáu, 29/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Quân khu 4 tri ân gia đình chính sách, người có công tại Nghệ An

Hoàng Anh 29/08/2025 10:45

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Ngày 29/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường – Chính ủy Quân khu dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân khu và chính quyền địa phương đã đến thăm, trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính uỷ Quân khu 4 trao quà cho bác Nguyễn Đang, lão thành cách mạng phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính uỷ Quân khu 4 trao quà cho đồng chí Nguyễn Đang - lão thành cách mạng phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Trong không khí ấm áp, đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao quà cho bác Nguyễn Cảnh Thìn, cán bộ lão thành cách mạng phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao quà cho đồng chí Nguyễn Cảnh Thìn - cán bộ lão thành cách mạng phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Chính ủy Quân khu cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 5

Gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 5

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Đọc tiếp

Gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 5

Gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 5

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Quân khu 4 tri ân gia đình chính sách, người có công tại Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO