Xã hội Quân khu 4 tri ân gia đình chính sách, người có công tại Nghệ An Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Ngày 29/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường – Chính ủy Quân khu dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân khu và chính quyền địa phương đã đến thăm, trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính uỷ Quân khu 4 trao quà cho đồng chí Nguyễn Đang - lão thành cách mạng phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Trong không khí ấm áp, đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao quà cho đồng chí Nguyễn Cảnh Thìn - cán bộ lão thành cách mạng phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Chính ủy Quân khu cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.