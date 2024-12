Thời sự Quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Chiều 25/12, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tạo động lực thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua 18 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật. Các luật, nghị quyết góp phần giải quyết căn cơ những điểm nghẽn, bất cập, vướng mắc trong thực tiễn; tạo động lực thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ phát triển mới.

Nội dung các luật, nghị quyết bảo đảm yêu cầu pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính minh bạch, không tạo kẽ hở cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong từng dự án, dự thảo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Kỳ họp thứ 8, các cơ quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, thể hiện trong tất cả các khâu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đạo luật vừa thông qua bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển; tăng cường phân cấp, phân quyền; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Cùng đó, xây dựng hành lang pháp lý cho những vấn đề, xu hướng mới như quản lý, sử dụng dữ liệu, phát triển công nghiệp công nghệ số, điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi... tạo khuôn khổ pháp lý để thực hiện thành công cuộc cách mạng về chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội.

Các đạo luật bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ để làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo vấn đề về an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Để chuẩn bị triển khai thi hành các luật, nghị quyết, ngay sau khi kết thúc kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ chủ trì soạn thảo các luật, nghị quyết khẩn trương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các kế hoạch để triển khai.

Đến nay, nhiều dự án luật đã được các bộ, ngành, địa phương cơ bản hoàn thiện kế hoạch triển khai thi hành để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Một số bộ đã triển khai xây dựng dự thảo quyết định của bộ trưởng để triển khai thi hành các luật.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, trong đó xác định rõ tên văn bản, nội dung giao quy định chi tiết, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp và thời hạn trình, ban hành văn bản.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày báo cáo tóm tắt của Chính phủ về tình hình tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để kịp thời đưa các luật, nghị quyết đi vào cuộc sống, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phổ biến luật, nghị quyết.

Tại hội nghị, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ đã tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm và nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai; chia sẻ, lắng nghe ý kiến về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật.

Khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của đất nước

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc Quốc hội khóa XV thông qua số lượng lớn luật, nghị quyết thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Nhấn mạnh hoàn thiện thể chế phát triển là 1 trong 3 đột phá chiến lược, thể chế là "đột phá của đột phá", là nguồn lực, động lực phát triển, ngay sau Kỳ họp thứ 8, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật, với tinh thần "5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính phủ cũng đã ưu tiên nguồn lực để cụ thể hoá các luật, nghị quyết; đổi mới truyền thông chính sách với nhiều hình thức, gắn với việc tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Trong thời gian tới, để các luật, nghị quyết đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, công việc còn rất nhiều, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa thì mới đảm bảo đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, tạo động lực thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ phát triển mới.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Bộ Chính trị về xây dựng và thực thi pháp luật; hoàn thiện cơ chế thực hiện thực thi pháp luật theo nguyên tắc làm theo Hiến pháp và pháp luật.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Khẩn trương ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 130 văn bản để thực hiện các luật và nghị quyết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, xây dựng hệ thống pháp luật bao trùm, xuyên suốt, thống nhất và toàn diện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên đánh giá hiệu quả pháp luật sau ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Chủ động phát hiện, chủ động xử lý đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành luật, nghị quyết hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, trái pháp luật, cản trở sự phát triển, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động ban hành kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết trên địa bàn; tập trung rà soát, nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện các thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, nhất là những thẩm quyền, nhiệm vụ mới được bổ sung trong các luật, nghị quyết của Quốc hội, cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù được áp dụng tại địa phương.