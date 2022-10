Quế Ngọc Hải gây tranh cãi với lời cảm ơn 'cổ động viên chân chính'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Thanh

(Baonghean.vn) - Vài giờ sau khi đăng trên trang cá nhân lời cám ơn “Cảm ơn những cổ động viên CHÂN CHÍNH đã luôn dành tình yêu thật lòng cho đội bóng dù ở thời điểm nào, đã đến sân cổ vũ cho đội ngày hôm nay. Chúng tôi đã và sẽ luôn chiến đấu vì niềm tự hào xứ Nghệ và vì các bạn nữa ”, đội trưởng Sông Lam Nghệ An Quế Ngọc Hải đã phải hạ status này.

Sự việc bắt đầu từ việc các fanpage của Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An kêu gọi tẩy chay đội bóng xứ Nghệ. Theo đó, admin của các fanpage kêu gọi các cổ động viên “quay xe” đi Bình Dương, cổ vũ cho người láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đứng bên bờ vực thẳm, thuộc nhóm "cầm đèn đỏ" của V.League 2022.

Những tuyên bố khá cứng rắn: “Các cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh sẽ không có tổ chức hoạt động cổ vũ nào. Trống, kèn, cờ, băng rôn... cũng sẽ không xuất hiện trận này. Để bày tỏ phản ứng trước thái độ thi đấu "không thân thiện" của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong 8 trận đấu qua. Ngoài ra, tùy theo thái độ thi đấu của Sông Lam Nghệ An tối nay. Nếu các cầu thủ tiếp tục thể hiện sự thiếu tôn trọng người hâm mộ đá hời hợt trước TP. Hồ Chí Minh... Người hâm mộ xứ Nghệ sẽ phản ứng ngay lập tức trên sân.”

Khi biết tin này, lãnh đạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng đưa ra thông báo miễn phí cho toàn bộ cổ động viên xứ Nghệ. Vài giờ trước khi bóng lăn, fanpage thông báo: “Không biết các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có chạnh lòng không, khi ngay lúc này những "người truyền lửa" tốt nhất của cổ động viên Sông Lam Nghệ An lại đang dẫn đầu đoàn diễu hành nhưng không đến Thống Nhất mà là Gò Đậu”. Thực tế, trên sân Gò Đậu, dù sớm bị thua chủ nhà Bình Dương 0-2 nhưng nhờ sự cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên xứ Nghệ, đội khách đã gỡ hòa 2-2, may mắn có được 1 điểm.

Trong khi đó, chỉ dùng nội binh, Sông Lam Nghệ An đã “hút chết” trước chủ nhà TP. Hồ Chí Minh đang nằm tốp đèn đỏ. Phải khi đưa 3 ngoại binh vào sân và nhờ sự xuất sắc của tuyển thủ quốc gia Văn Đức thì đội khách mới có được 1 điểm. Với phong độ kém cỏi như thế, mục tiêu tốp 3 của Sông Lam Nghệ An đã “tan thành mây khói”. Nhưng điều gì đã khiến các cổ động viên chân chính của xứ Nghệ “quay lưng” với đội bóng?

Đúng thật “Đó là ngày đầu tiên trong lịch sử hơn 43 năm qua của Sông Lam Nghệ An đá sân Thống Nhất mà người hâm mộ xứ Nghệ đã bỏ trống 2 khán đài C và D, để phản đối thái độ thi đấu "không thân thiện" của cầu thủ nhà”. Đây không phải là lần đầu Sông Lam Nghệ An đá tệ, thực tế đầu mùa bóng, ngoại trừ nhà tài trợ Tân Long và Ban huấn luyện, không mấy ai tin vào khả năng có huy chương của đội bóng xứ Nghệ như tuyên bố.

Đơn giản là tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An không có “cây đa, cây đề” để chèo lái, Huy Hoàng cũng lần đầu tiên cầm đội bóng V.League không có nhiều kinh nghiệm. Nhìn vào thành phần ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ thì đúng những lo lắng trên là có cơ sở. Thực tế, dù có tiền từ Tân Long nhưng Huy Hoàng bỏ ngoài tai những lời tư vấn của đồng nghiệp, các cầu thủ tuyển về các ngoại binh mà phong độ ghi bàn còn thua nhiều nội binh V.League.

Những người am hiểu nội tình Sông Lam Nghệ An đều cho rằng, những bất đồng của Câu lạc bộ và cộng đồng người hâm mộ đã diễn ra từ đầu mùa giải V.League 2022. Những cư xử không khéo của thế hệ lãnh đạo mới của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và thành tích bết bát hiện nay của đội bóng mà không có những người biết làm truyền thông chuyên nghiệp đã vô tình “châm ngòi” cho sự phản ứng ngoài tầm kiểm soát.

Sau trận đấu, việc nhấn mạnh cổ động viên “CHÂN CHÍNH” của cựu đội trưởng tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải đã vô tình châm ngòi cho mâu thuẫn thêm khoét sâu. Nhiều người bức xúc đặt câu hỏi "Ai là cổ động viên “không chân chính”????

Nhiều người cho rằng, Sông Lam Nghệ An là tài sản chung của người xứ Nghệ, chúng ta hãy chung tay nâng niu, gìn giữ và phát triển thay vì chỉ trích nhau trên mạng xã hội.