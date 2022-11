Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5%

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận bản Chiếng đã duy trì, phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm từng bước xây dựng bản làng ngày càng ấm no trù phú.

(Baonghean.vn) - Bước sang năm thứ 11, Cuộc thi Ảnh báo chí, Video Clip “Khoảnh khắc vàng” Báo Nghệ An tiếp tục là địa chỉ uy tín nhằm vinh danh các tác phẩm ảnh đẹp, video clip xuất sắc về đất và người Nghệ An.

(Baonghean)- Nhà ở xã hội cho công nhân là một trong những điều kiện, tiêu chí về an sinh để người lao động quyết định vào làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại các khu công nghiệp ở Nghệ An, vì nhiều lý do, các dự án nhà ở xã hội triển khai rất khó triển khai