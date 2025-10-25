Thời sự Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng các tân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Chủ nhiệm một số Ủy ban, Văn phòng - Tổng Thư ký của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Sáng 25/10, trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/1/1964, quê quán huyện Nam Đàn (cũ), tỉnh Nghệ An, trưởng thành từ tỉnh Yên Bái; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII; có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp lý luận chính trị. Ngày 8/4/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bà được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê quán xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ), nay thuộc tỉnh Gia Lai, có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 1/7/2025, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau khi sáp nhập tỉnh Bình Định và Gia Lai.

Đến ngày 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Bộ Chính trị thống nhất cho đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026.

Như vậy, lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện có Thủ tướng Phạm Minh Chính và 9 Phó Thủ tướng, gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng.

Cũng trong chương trình làm việc, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm ông Lê Hoài Trung - Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Đức Thắng - Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ông Đỗ Thanh Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sáng cùng ngày, Quốc hội tiến hành bầu một số chức danh quan trọng trong bộ máy Quốc hội khóa XV. Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.