Quy hoạch phân khu đại lộ Vinh - Cửa Lò có gì mới?

(Baonghean.vn) - Sau khi quy hoạch đại lộ Vinh - Cửa Lò được phê duyệt, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường Nghi Hòa và Nghi Hương để trình UBND tỉnh phê duyệt (UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phân khu các phường).

Khoảng 350 ha diện tích quy hoạch

Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò và khu vực hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò (tỷ lệ 1/2000) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 19/8/2019, trong đó phần diện tích Cửa Lò trong đồ án khoảng 350 ha nằm trên địa giới hành chính các phường Nghi Hòa và Nghi Hương bao gồm các loại đất là đất hỗn hợp - thương mại dịch vụ, đất ở, đất cây xanh và đất cơ quan.

Theo quy hoạch nói trên, đại lộ Vinh - Cửa Lò đoạn qua Cửa Lò thuộc phân khu số 5 - Khu trung tâm du lịch giải trí: Thuộc các phường Nghi Hương, Nghi Hòa của thị xã Cửa Lò và xã Nghi Xuân của huyện Nghi Lộc (từ km 7+300 đến km 11+200). Khu vực này bố trí các công trình trung tâm hội nghị, chuỗi khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại có quy mô tập trung phục vụ du lịch biển và các tổ hợp công trình nhà ở sinh thái, du lịch.

Sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, UBND thị xã đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để thu hút các nhà đầu tư vào khảo sát, lập quy hoạch chi tiết các dự án để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

Đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã cho phép tổ chức thi tuyển để lựa chọn ý tưởng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại và đô thị tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc và các phường Nghi Hương, Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò tại Công văn số 7098/UBND-CN ngày 04/10/2019 (do Công ty CP Euro Group đề xuất). Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4824/UBND-CN về việc cho phép Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Nam đại lộ Vinh - Cửa Lò tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc và phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò với diện tích 318,8ha.

Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết thêm: “Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục phối hợp với các sở, ban. ngành cấp tỉnh để thu hút các dự án về dịch vụ, thương mại, du lịch để đầu tư hai bên đại lộ Vinh - Cửa Lò theo đúng quy hoạch được phê duyệt”.

Bên cạnh đó, thị xã Cửa Lò cũng tập trung nguồn lực để hoàn thành công trình trọng điểm: đường Bình Minh, đường Nguyễn Huệ, chỉnh trang phía Đông và Tây đường Bình Minh, đường vào các bến 5, 6 ,7, 8 Cảng Cửa Lò, các trục đường ngang từ đường Bình Minh tới đường Nguyễn Huệ; Dự án 6 -11, trụ sở hành chính phường Thu Thủy, Nhà văn hóa phường Nghi Tân và các công trình theo danh mục hạ tầng kỹ thuật mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã đã ban hành về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025.

Thu hồi dự án tạo quỹ đất

Năm 2022, UBND thị xã Cửa Lò cũng đã đề xuất các sở, ban, ngành kiểm tra 07 dự án bao gồm: Dự án Khu tổ hợp khách sạn và biệt thự do Công ty CP Du lịch Hà Nội làm chủ đầu tư; Dự án tư vấn và vật lý trị liệu tâm lý do Trung tâm tư vấn và vật lý trị liệu tâm lý làm chủ đầu tư; Dự án trung tâm thương mại kết hợp nhà hàng, khách sạn cao cấp do Công ty CP Thương mại dịch vụ du lịch 79 làm chủ đầu tư; Dự án tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự tại thị xã Cửa Lò do Công ty CP Golf biển Cửa Lò làm chủ đầu tư; Trường mầm non tư thục Vành Khuyên do Công ty CP Minh Đức Bảo Châu làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Nam Hòa do Công ty CP Nam Hòa làm chủ đầu tư.

Việc đề xuất thu hồi các dự án này nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, trong sạch môi trường và tạo quỹ đất cho các dự án mới vào thị xã.

Tại Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức ngày 9/8, lãnh đạo tỉnh đã chốt phương án mở rộng thành phố Vinh. Theo đó, khi tiến hành mở rộng địa giới hành chính, cùng với diện tích và dân số hiện hữu, thành phố Vinh sẽ có thêm toàn bộ địa giới hành chính thị xã Cửa Lò với tổng diện tích 29,12km2 và dân số 57.445 người của 7 phường: Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thủy, Thu Thủy; cùng diện tích 47,14km2 và dân số 55.310 người thuộc 6 xã của huyện Nghi Lộc gồm: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Thạch và Khánh Hợp. Hội nghị trên là bước triển khai Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị. Theo đó quan điểm phát triển là thành phố Vinh sẽ bao gồm Cửa Lò và một số xã của huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, trở thành thành phố hiện đại, văn minh và giàu mạnh.

Hiện nay trên địa bàn thị xã Cửa Lò có khoảng hơn 100 dự án của các tổ chức được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất trên địa bàn. Nhiều dự án đã triển khai và đưa vào sử dụng với quy hoạch, bố cục không gian cơ bản phù hợp với định hướng phát triển không gian thị xã Cửa Lò, góp phần cải thiện kiến trúc, cảnh quan đô thị; tăng hiệu quả sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.