Quỳ Hợp chú trọng chăm lo công tác an sinh xã hội

(Baonghean.vn) - Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, những năm qua, huyện Quỳ Hợp luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người yếu thế với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Tiếp sức” cho người dân gặp khó khăn

Đến thăm gia đình bà Vi Thị Tuyết (60 tuổi) thuộc diện hộ nghèo ở thôn Na Án, xã Châu Thành (Quỳ Hợp), chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của bà khi mới chuyển về nhà mới.

Nói về ngôi nhà mới do Ủy ban MTTQ xã, các đoàn thể và nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng khang trang, bà Tuyết phấn khởi: “Tôi sống một mình, con trai đi làm ăn xa lúc có việc, lúc không. Nhiều năm qua, hai mẹ con sống trong ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp mất an toàn. Thu nhập chính của gia đình chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, ăn chưa đủ no nên không dám nghĩ sẽ có một ngôi nhà kiên cố để ở. Được sự quan tâm của địa phương và nhà hảo tâm xây dựng cho ngôi nhà mới khang trang, hai mẹ con mừng khôn xiết, từ nay không phải lo sợ khi vào mùa mưa bão nữa”.

Còn em Lê Đình Du, học sinh lớp 6, Trường THCS Hạ Sơn (Quỳ Hợp) không giấu niềm xúc động khi được nhận chiếc xe đạp mới: “Gia đình em khó khăn lắm, một mình bố đi làm thuê khắp nơi để có tiền chăm sóc ông, bà tuổi đã cao và 2 anh em ăn học. Hoàn cảnh vậy nên em không dám đòi hỏi gì thêm. Nhà cách trường 5km, hàng ngày em tự đi bộ đến trường. Em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có được một chiếc xe đạp mới như thế này. Em rất biết ơn các cấp, ngành và các nhà hảo tâm và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi”.

Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, trao tặng xe đạp cho học sinh đến trường... là những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người nghèo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Quỳ Hợp; từ đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy được tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Ông Lương Đức Anh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Châu Thành chia sẻ: “Ngoài công tác kêu gọi, vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thời gian qua, MTTQ xã còn trực tiếp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đầy đủ các chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; thăm hỏi các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Qua đó, góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện chính sách an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”...

Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội

Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, huyện Quỳ Hợp thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội vươn lên trong cuộc sống như: Vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo; Quỹ cứu trợ và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Thực hiện chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ khó khăn về nhà ở, huyện Quỳ Hợp đã đẩy mạnh cuộc vận động “Vì người nghèo” và huy động các nguồn lực trên địa bàn. Trong năm 2022, toàn huyện hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 29 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí là 1,48 tỷ đồng; đến cuối năm đã triển khai hỗ trợ làm mới nhà ở cho 5 hộ nghèo với kinh phí 250 triệu đồng.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, đoàn thể của huyện đã làm tốt việc chăm lo gia đình người có công với cách mạng. Trong năm, có 1.771 người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền hơn 42 tỷ đồng. Huyện cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 2.530 đối tượng với tổng kinh phí 796,5 triệu đồng nhân các dịp lễ, Tết; tổ chức 4 đoàn lãnh đạo huyện đi thăm và tặng 40 suất quà Tết cho gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền 44 triệu đồng.

Ngoài thực hiện các chính sách trợ cấp xã hội cho các đối tượng được bảo trợ xã hội, huyện Quỳ Hợp còn thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; đã tổ chức 10 lớp đào tạo nghề cho gần 300 lao động nông thôn, với tổng kinh phí 960 triệu đồng, tập trung các ngành nghề chính là: chăn nuôi, thú y, trồng nấm ăn và dệt thổ cẩm…

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả trên, huyện Quỳ Hợp đã giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đến cuối năm 2022, toàn huyện còn 4.549 hộ nghèo, giảm so với cùng kỳ 534 hộ (chiếm tỷ lệ 13,79% giảm so với cùng kỳ 1,62%).

Ông Hoàng Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết: “Trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo; tập trung thực hiện các chính sách đối với người có công; hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm; phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong vai trò cầu nối với các tổ chức, các nhân hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo để giúp người nghèo, người yếu thế…

Năm 2023, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình từ 2,0% so với năm 2022; giải quyết việc làm cho 1.600 lao động, trong đó, xuất khẩu lao động 600 người. Thông qua các hoạt động an sinh xã hội tạo sự yên tâm, tin tưởng, thúc đẩy mỗi người dân nâng cao ý thức chung tay cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong năm mới”.