Ra mắt sản phẩm mới xi măng MAXPRO Vicem Hoàng Mai

MAXPRO - Sản phẩm vượt trội

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xu thế phát triển của thị trường vật liệu xây dựng, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai đã nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm mới là xi măng MAXPRO - đây là sản phẩm đầu tiên sử dụng bao 40 kg và được đóng trong bao PK nhằm bảo quản tốt xi măng trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm, sạch đẹp, dễ dàng cho thi công, vận chuyển.

Sản phẩm xi măng MAXPRO Vicem Hoàng Mai được sản xuất và kiểm soát nghiêm ngặt theo hệ thống tiêu chuẩn châu Âu EN 197:2011 với những tính năng vượt trội như: Dẻo và bám dính cao; chống thấm, chống rạn nứt bề mặt tốt, thi công dễ, ít lãng phí, bảo vệ tốt hơn và tiết kiệm hơn cho các cấu kiện bê tông, tường xây, cấp phối bê tông…

Ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cho biết: Sản phẩm xi măng MAXPRO đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xu thế phát triển của thị trường vật liệu xây dựng. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Sản phẩm MAXPRO sẽ được đưa vào sản xuất thương mại trong tháng 8/2020. Đây chính là sản phẩm tri ân dành cho các khách hàng, mang đến lợi ích thiết thực trong xây dựng dân dụng và góp phần nâng lợi thế cạnh tranh cho hệ thống phân phối, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng, phù hợp khí hậu khắc nghiệt của Việt nam. Đặc biệt sản phẩm có giá cả cạnh tranh, trên hết thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường.



Tiêu thụ gần 1 triệu sản phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tiêu thụ xi măng toàn quốc giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực sản xuất và phát triển thị trường tiêu thụ, nhất là tại thị trường cốt lõi, nên 6 tháng đầu năm 2020, Xi măng Vicem Hoàng Mai vẫn tiêu thụ gần 1 triệu tấn sản phẩm (tăng 8,4% so với cùng kỳ), trong đó tại thị trường Nghệ An gần 400.000 tấn, miền Trung – miền Nam gần 121.000 tấn, xuất khẩu 300.000 tấn (tăng trên 74% so với cùng kỳ)...