Xã hội Rộn ràng đêm hội 'Sắc Xuân miền Tây Nghệ An' năm 2025 Tối 20/1, tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông đã diễn ra Chương trình Đêm hội “Sắc Xuân miền Tây Nghệ An” năm 2025.

Tham dự đêm hội có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Con Cuông dự Chương trình Đêm hội “Sắc Xuân miền Tây Nghệ An” năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và các huyện: Con Cuông, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Anh Sơn và Tương Dương. Chương trình cũng thu hút đông đảo các diễn viên quần chúng cùng hàng ngàn người dân huyện Con Cuông.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu khai mạc đêm hội. Ảnh: Minh Quân

Đêm hội “Sắc Xuân miền Tây Nghệ An” năm 2025 do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với UBND huyện Con Cuông tổ chức. Chương trình bao gồm các hoạt động: trình diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ; trích đoạn nghi thức lễ hội dân gian truyền thống và trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Nghệ An; giao lưu đánh trống, cồng chiêng, khắc luống, múa sạp mừng hội Xuân giữa các huyện.

Đêm hội gồm các tiết mục hát múa đặc sắc, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc được tổ chức thường niên cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 11 huyện miền núi tỉnh Nghệ An mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Năm nay là năm thứ 10 sự kiện này được tổ chức, nhằm bảo tồn và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An trong dịp Tết cổ truyền. Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; động viên tinh thần phấn khởi đón mừng Xuân mới với khí thế mới của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Những màn khắc luống, múa sạp rộn ràng, sôi động. Ảnh: Minh Quân

Thông qua các hoạt động, chương trình còn hướng đến giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch miền Tây Nghệ An như một điểm đến thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Điểm nhấn của Đêm hội là chương trình nghệ thuật “Miền Tây rạng rỡ mùa Xuân”, được chia thành 3 phần: “Sắc mới miền Tây”, “Âm vang điệu núi rừng” và “Miền Tây rạng rỡ mùa Xuân”. Các tiết mục hát múa đặc sắc trong chương trình đã kể lên câu chuyện sinh động về sắc màu văn hóa, văn nghệ dân gian, dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào các dân tộc Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu đang sinh sống tại miền Tây Nghệ An.

Đêm hội thu hút đông đảo người dân huyện Con Cuông đến thưởng thức, cổ vũ. Ảnh: Minh Quân

Trước đó, vào chiều cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình, tại sân vận động xã Chi Khê, huyện Con Cuông, đã diễn ra các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An như tung còn, đi cà kheo, kéo co; cùng các hoạt động quảng bá du lịch, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của đồng bào miền Tây Nghệ An./.