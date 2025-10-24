Thứ Sáu, 24/10/2025
Ronaldo dẫn đầu sức hút thương mại 2025, vượt Messi

CTVX24/10/2025 05:37

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo được SportsPro xếp số 1 về sức hút thương mại trong bóng đá năm 2025, góp mặt top 5 mọi môn; Lionel Messi đứng thứ 16. 6 bàn/7 trận và hơn 600 triệu theo dõi.

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo lại thắng một cuộc đua khác ngoài sân cỏ. SportsPro xếp anh là cầu thủ bóng đá có sức hút thương mại lớn nhất hành tinh năm 2025, đồng thời thuộc top 5 vận động viên mọi môn. Lionel Messi – đối trọng vĩ đại suốt hai thập kỷ – đứng thứ 16. Vị thế ấy không chỉ đến từ các bàn thắng cho Al Nassr, mà từ một thương hiệu cá nhân được xây dựng, duy trì và liên tục tái tạo.

Cristiano Ronaldo vẫn dẫn đầu sức hút thương mại ở tuổi 40
Cristiano Ronaldo giữ vị thế số 1 về sức hút thương mại trong bóng đá năm 2025 theo SportsPro.

Diễn biến cuộc đua thương hiệu: khi bàn thắng chỉ là một phần

Ronaldo tiếp tục đi ngược quy luật về tuổi tác: 6 bàn sau 7 trận cho Al Nassr là minh chứng chuyên môn. Nhưng thước đo quyết định cho cú bứt phá năm 2025 nằm ở những chỉ số ngoài sân cỏ: hơn 600 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và hình ảnh nhất quán của một vận động viên đỉnh cao. Ở cấp độ liên môn, CR7 vươn lên nhóm năm nhân vật có tầm ảnh hưởng thương mại lớn nhất thế giới, chỉ sau những biểu tượng toàn cầu như Lewis Hamilton hay Stephen Curry.

“Chiến thuật” thương hiệu: ba trụ cột của SportsPro

SportsPro đánh giá vận động viên dựa trên ba trụ cột: sức mạnh thương hiệu, độ phủ toàn cầu và giá trị kinh tế. Trên cả ba, Ronaldo vẫn là hình mẫu.

  • Sức mạnh thương hiệu: Ronaldo biến từng khoảnh khắc thi đấu – từ cách bước ra sân đến cú sút phạt – thành tài sản nhận diện. Hình ảnh kỷ luật, hiệu quả và trường tồn được duy trì suốt hơn hai thập kỷ.
  • Độ phủ toàn cầu: Tệp hơn 600 triệu người theo dõi tạo nên độ lan tỏa hiếm có, giúp mỗi thông điệp chạm đến nhiều châu lục chỉ trong vài giờ.
  • Giá trị kinh tế: Việc đồng hành với nhiều thương hiệu lớn ở thể thao, thời trang và công nghệ cho thấy khả năng chuyển hóa sức hút thành tác động kinh doanh cụ thể.

Từ sân cỏ Riyadh đến tác động quốc tế

Thành tích 6 bàn/7 trận với Al Nassr chỉ là phần nổi. Phía sau là cường độ tập luyện và tính cạnh tranh của một tân binh, dù anh đã ở tuổi 40. Chính nền tảng chuyên môn ổn định ấy nuôi dưỡng hệ sinh thái thương hiệu: hiệu suất trên sân làm mới câu chuyện, còn độ phủ truyền thông khuếch đại ảnh hưởng.

Cristiano Ronaldo trong màu áo Al Nassr ở Saudi Arabia
Ronaldo anh 1

Thống kê quan trọng

Hạng mục Giá trị
Xếp hạng SportsPro 2025 (bóng đá) Số 1
Xếp hạng SportsPro 2025 (mọi môn) Top 5
Vị trí của Lionel Messi Thứ 16
Người theo dõi mạng xã hội Hơn 600 triệu
Hiệu suất gần đây với Al Nassr 6 bàn/7 trận
Tuổi 40

Phản ứng

“Tôi vẫn tạo ra những điều tốt đẹp, giúp ích cho CLB và đội tuyển. Vậy thì tại sao phải dừng lại?”, Ronaldo nói. Đó là tuyên ngôn tóm lược triết lý nghề nghiệp của anh: không sống nhờ di sản, mà tiếp tục nuôi di sản lớn lên mỗi ngày.

Tác động và bức tranh cạnh tranh

Khoảng cách với Messi trên bảng xếp hạng SportsPro cho thấy cuộc đua giữa hai biểu tượng đã mở rộng khỏi khung bàn thắng. Nó phản ánh mức độ lan tỏa và năng lực duy trì ảnh hưởng qua thời gian. Với Ronaldo, đỉnh cao thương mại ở tuổi 40 không phải phép màu: đó là kết quả của chất lượng thi đấu, kỷ luật và tầm nhìn của một “doanh nhân mang linh hồn cầu thủ”.

Danh hiệu của SportsPro vì thế giống một lời xác tín: Ronaldo – người từng định nghĩa lại tiêu chuẩn của bóng đá hiện đại – tiếp tục định nghĩa lại khái niệm “vượt thời gian” trong thể thao.

