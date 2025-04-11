Sam chia sẻ khoảnh khắc bên chồng và cặp song sinh lai Hàn Nữ diễn viên Sam đăng tải hình ảnh mới của cặp song sinh Ijin - Ijun, đồng thời chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn bên ông xã người Hàn Quốc vẫn được giữ kín danh tính.

Nữ diễn viên Sam vừa chia sẻ những hình ảnh mới của cặp song sinh lai Hàn Quốc, Ijin và Ijun, trong trang phục đôi đáng yêu. Cùng với đó, cô cũng đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại cảnh nắm tay một người đàn ông đi dạo, được cho là ông xã của cô, nhưng vẫn giữ kín danh tính của anh.

Sam thường cho cặp song sinh mặc trang phục đôi.

Cuộc sống riêng tư và lý do giấu kín ông xã

Trong những hình ảnh mới nhất, cặp song sinh nhà Sam diện trang phục giống nhau và đội mũ bông, nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ ngoài đáng yêu. Nữ nghệ sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh của hai con nhưng luôn giữ kín diện mạo của chồng.

Sam hiện vẫn chưa chia sẻ ảnh cận mặt của ông xã.

Việc không công khai danh tính người bạn đời của Sam đã gây ra một số tranh luận. Giải thích về điều này, cô cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn của chồng. "Chồng tôi là người sống khép kín và không dùng mạng xã hội, thậm chí có thể nói là mù công nghệ... anh hầu như không thích chụp ảnh hay xuất hiện chốn đông người", Sam chia sẻ.

Sam thường dùng icon để che mặt chồng trong những bức ảnh chụp chung.

Hôn nhân thực tế và sự hỗ trợ từ gia đình

Sam và doanh nhân người Hàn Quốc đăng ký kết hôn vào năm 2023. Cặp song sinh Ijin và Ijun chào đời vào tháng 2/2024. Nữ diễn viên từng tâm sự rằng chồng cô không phải là người lãng mạn như trong phim ảnh nhưng rất chân thật. Cô cũng tiết lộ việc giao tiếp trong gia đình là sự kết hợp của cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn.

Sam được chồng động viên, giúp cô vượt qua bệnh trầm cảm sau sinh.

Bên cạnh sự đồng hành của chồng, Sam còn nhận được sự quan tâm lớn từ gia đình chồng. Cô cho biết chính bố mẹ chồng là người đã chọn tên tiếng Hàn cho hai cháu. Mẹ chồng cô cũng đã bay sang Việt Nam để chăm sóc con dâu khi cô gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian mang thai. "Mẹ chồng Sam là người rất tình cảm. Bà quan tâm, chăm sóc Sam ngay cả trước khi mình có em bé", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Sam được bố mẹ chồng người Hàn Quốc quan tâm, yêu thương.

Sự nghiệp và cuộc sống tự chủ

Sam, tên thật Nguyễn Hà My, sinh năm 1990, là một gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt Nam với vai trò MC và diễn viên. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn là một nữ doanh nhân thành công với thương hiệu mỹ phẩm riêng và kinh doanh bất động sản. Cô được biết đến với cuộc sống sung túc và sở hữu nhiều tài sản giá trị.

Sam sở hữu siêu xe và những món hàng hiệu đắt giá.