Sân bay Vinh 'đông như Tết' khi hoạt động trở lại

Clip: Q.A

Theo ghi nhận của phóng viên trưa 4/7, sân bay Vinh đông nghịt hành khách làm thủ tục để chuẩn bị khởi hành sau một ngày bị ngưng trệ. Khu vực sảnh chờ, điểm bán vé, các ghế nghỉ hay các điểm bán đồ uống giải khát đều chật cứng người. Nhân viên sân bay được huy động tối đa để phục vụ người dân.

Hành khách đông nghịt tại sân bay Vinh trưa 4/7. Ảnh: Q.A

Bà Nguyễn Thị Mai, huyện Diễn Châu cho biết: Hôm qua tôi đã đến sân bay để vào Đà Nẵng thăm con cháu nhưng do sự cố nên các chuyến bay bị huỷ, vì nhà xa quá nên tôi phải ở nhờ nhà người quen tại Vinh. Sáng nay thấy thông tin sân bay đã hoạt động trở lại nên tôi rất phấn khởi và nhanh chóng thu dọn hành lý để khởi hành…

Anh Nguyễn Văn Trung quê ở huyện Nam Đàn vui mừng: Hôm qua nghe tin tạm đóng cửa sân bay nên gia đình lo lắm, vì cũng đã lên kế hoạch trở lại nơi làm việc từ trước rồi, mà đi xe khách từ Vinh vào TP.HCM thì tốn nhiều thời gian lại rất mệt. Thật may là sự cố đã được xử lý sớm để không làm gián đoạn quá lâu công việc của người dân.

Khu vực làm thủ tục tại sân bay. Ảnh: Q.A

Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết, từ thời điểm xuất hiện sự cố, đơn vị và nhà thầu đã xuyên đêm huy động máy móc, nhân lực khắc phục với quyết tâm cao nhất phải hoàn thành vào sáng 4/7 để không ảnh hưởng quá nhiều đến các hành khách. Đến khoảng 6h sáng nay, công tác khắc phục sự cố đã hoàn tất và đường băng đã có thể đón các chuyến bay trở lại. Đến 8h20', sân bay đã đón chuyến bay Hà Nội - Vinh hạ cánh an toàn, các chuyến bay khác cũng đã được xếp lịch cụ thể để phục vụ người dân.

Trong ngày 4/7, tại sân bay Vinh có đến 60 lần máy bay cất hạ cánh, cao hơn so với ngày thường, trong đó có 7 chuyến bay bù do sự cố nứt đường băng, số lượng hành khách cũng tăng gần gấp đôi so với ngày thường với hơn 10.000 khách. Bên cạnh những hành khách có lịch bay hôm nay còn có rất nhiều khách trở về để bay bù do sự cố hôm qua. Sân bay Vinh và các hãng đều tăng cường lực lượng để đảm bảo thủ tục nhanh chóng cho người dân.

Xe chở hành khách đến sân bay nhộn nhịp sau thông tin sân bay đã hoạt động trở lại. Ảnh: Q.A

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Diện tích bị bong tróc khoảng 40m2 nhưng phía đơn vị thi công đã mở rộng diện tích duy tu, bảo dưỡng lên 1.000m2 để tránh các sự cố tiếp theo ở những khu vực khác. Đồng thời đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để không xảy ra các sự việc tương tự ảnh hưởng đến hành khách trong thời gian tới./.