Sẽ rà soát các chính sách an sinh xã hội để kịp thời bổ sung, sửa đổi

(Baonghean) - Trong 11 tháng năm 2019, có 58.075 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở Nghệ An được cấp vốn tín dụng ưu đãi. Tín dụng chính sách tiếp tục có những đóng góp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và ổn định an ninh, chính trị tại địa phương.

(Baonghean) - Năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về những chính sách tín dụng ưu đãi đem lại kết quả quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.