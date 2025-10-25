Sinner hạ Bublik 6-4, 6-4, đoạt vé bán kết Vienna Open Sinner bẻ giao game 7 và 5, hạ Bublik 6-4, 6-4. Anh thắng 93% điểm bóng 1, không để đối thủ có break point và nối dài chuỗi 19 trận thắng sân trong nhà; gặp Alex De Minaur ở bán kết.

Jannik Sinner chơi như một cỗ máy được lập trình: hai cú bẻ giao đúng nhịp, hai set 6-4 gọn gàng, và chiếc vé vào bán kết Vienna Open. Trước Alexander Bublik, tay vợt người Italia kiểm soát hoàn toàn các khoảnh khắc bản lề, đặc biệt từ vạch giao bóng, để khép lại trận tứ kết trong hai set.

Diễn biến: hai lần bẻ giao, hai set 6-4

Set 1: Break ở game 7, khóa chặt cuối set

Sinner kiên nhẫn chờ thời cơ và bẻ game 7 của Bublik, qua đó nắm thế chủ động để kết thúc set đầu 6-4. Những game giao bóng của tay vợt người Italia gần như không cho đối thủ cơ hội tiếp cận.

Set 2: Kịch bản lặp lại ở game 5

Thế trận không thay đổi trong set kế tiếp. Sinner bẻ giao sớm hơn, ở game 5, rồi giữ chắc lợi thế để khép lại set đấu với cùng tỷ số 6-4. Chung cuộc, Sinner thắng 2-0.

Phân tích chiến thuật: giao bóng của Sinner định đoạt trận đấu

Căn nền chiến thắng của Sinner nằm ở chất lượng giao bóng. Với tỷ lệ giao bóng 1 đạt 67% và hiệu suất ăn điểm khi phát bóng 1 lên tới 93% (28/30), Sinner hầu như không thể bị chạm tới trong các game cầm giao. Ngay cả khi phải dùng bóng 2, anh vẫn đạt 80% (12/15), loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị phản công.

Về phía Bublik, 9 cú ace thể hiện nguy cơ bùng nổ quen thuộc, nhưng 4 lỗi kép và chỉ 46% điểm bóng 2 (12/26) đã mở cửa cho Sinner tấn công trả giao. Áp lực liên tục từ cuối sân giúp Sinner tạo ra 8 cơ hội break và chuyển hóa 2 lần (25% – 2/8), đủ để định hình cục diện của cả hai set.

Chỉ số điểm break của Bublik là 0% (0/0) cho thấy Sinner không để đối thủ có bất kỳ break point nào. Trên mặt sân trong nhà, nơi các thói quen kỹ thuật và quỹ đạo bóng được lặp lại ổn định, Sinner đang thể hiện chuỗi 19 trận thắng liên tiếp – đúng tinh thần “cỗ máy được lập trình”.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Sinner Bublik Tỷ số 6-4, 6-4 Aces 8 9 Lỗi kép 0 4 Tỷ lệ giao bóng 1 67% 62% Giao bóng 1 ăn điểm 93% (28/30) 70% (30/43) Giao bóng 2 ăn điểm 80% (12/15) 46% (12/26) Điểm Break 25% (2/8) 0% (0/0) Tổng số điểm 59% (67/114) 41% (77/114)

Bối cảnh và tác động

Trận thắng này tiếp nối chuỗi áp đảo gần đây của Sinner trước Bublik. Sau thất bại ở Halle Open hồi tháng 6, Sinner chỉ thua ba game khi gặp lại đối thủ tại vòng 4 US Open hồi tháng 9. Tại Vienna, anh tiếp tục duy trì đà thăng tiến và sẽ gặp Alex De Minaur ở bán kết.

Sinner từng đăng quang Vienna năm 2023 và hiện sở hữu thành tích 15 thắng - 4 thua tại giải trên đất Áo. Tay vợt người Italia cũng đang hướng đến mục tiêu đoạt danh hiệu thứ tư trong năm 2025.

Phản ứng

Bài viết nguồn không cung cấp phát biểu của HLV hoặc tay vợt sau trận.