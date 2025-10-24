Sinner xếp top 10 huyền thoại: Federer số 1, Nadal 2 Trong thử thách TikTok của Netflix Italia, Jannik Sinner xếp Federer số 1, Nadal số 2, Djokovic số 3; Sampras đứng thứ 4, Borg thứ 5, Laver thứ 6.

Một video thử thách trên TikTok của Netflix Italia đã thổi bùng tranh luận trong giới quần vợt: Jannik Sinner, tay vợt số 2 thế giới, được yêu cầu xếp hạng 10 huyền thoại mọi thời mà không biết trước danh sách, mỗi khi nghe tên phải chọn ngay vị trí từ 1 đến 10. Kết quả, Roger Federer được đặt ở vị trí số 1, Rafael Nadal số 2, Novak Djokovic số 3; tiếp theo là Pete Sampras số 4, Bjorn Borg số 5, Rod Laver số 6, Andre Agassi số 7, John McEnroe số 8, Ivan Lendl số 9 và Jimmy Connors số 10.

Khoảnh khắc then chốt: “Với tôi, Federer là số 1”

Trình tự gợi tên khiến lựa chọn của Sinner càng thêm kịch tính. Hai cái tên đầu tiên, Bjorn Borg và Pete Sampras, lần lượt được Sinner đặt ở vị trí thứ 5 và thứ 4. Khi đến Rafael Nadal, anh dừng lại đôi chút rồi chốt vị trí số 2. Rod Laver xuất hiện và được đẩy vào ô số 6. Khoảnh khắc quyết định là khi tên Roger Federer vang lên: “Với tôi, anh ấy là số 1”, Sinner nói dứt khoát. Khi được hỏi về Novak Djokovic, Sinner xếp tay vợt người Serbia ở vị trí số 3, khép lại top 5 theo trật tự của mình.

Bộ ba huyền thoại Djokovic - Nadal - Federer đã cùng nhau viết nên kỷ nguyên vĩ đại nhất lịch sử quần vợt thế giới

Phân tích: Thành tích và sự lựa chọn

Nhìn từ dữ liệu, cuộc đua kỷ lục nghiêng về Djokovic với 24 danh hiệu Grand Slam, tiếp theo là Nadal (22) và Federer (20). Tuy nhiên, trong lựa chọn cá nhân, Sinner vẫn ưu tiên Federer ở vị trí số 1 và đặt Nadal số 2, trước khi xếp Djokovic ở vị trí số 3. Điểm đáng chú ý là sự tương phản giữa thước đo thành tích thuần túy với cảm nhận của một tay vợt đương đại về “tính huyền thoại”.

Bối cảnh càng đáng nói nếu đặt vào kỷ nguyên mà “Big Three” đã thống trị: từ Wimbledon 2003 (Grand Slam đầu tiên của Federer) đến US Open 2023 (danh hiệu gần nhất của Djokovic), họ giành 66 trong tổng số 81 Grand Slam. Dù cách sắp xếp của Sinner khác với bảng thành tích, nó cho thấy tầm ảnh hưởng khổng lồ của cả ba đối với một thế hệ tay vợt trẻ.

Danh sách đầy đủ top 10 theo Sinner

Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovic Pete Sampras Bjorn Borg Rod Laver Andre Agassi John McEnroe Ivan Lendl Jimmy Connors

Big Three dưới lăng kính số liệu

Thống trị 66/81 Grand Slam trong hai thập kỷ, Big Three đã định nghĩa lại chuẩn mực vĩ đại. Djokovic dẫn đầu với 24 danh hiệu, Nadal sở hữu 22 và Federer kết thúc sự nghiệp với 20. Ở ngoài “bộ ba”, chỉ có hai tay vợt đạt mốc trên 10 Grand Slam trong kỷ nguyên Mở là Pete Sampras (14) và Bjorn Borg (11). Những con số này tạo nền so sánh trực quan với cách Sinner xếp hạng.

Bảng so sánh top 5 và danh hiệu Grand Slam

Vị trí theo Sinner Huyền thoại Danh hiệu Grand Slam 1 Roger Federer 20 2 Rafael Nadal 22 3 Novak Djokovic 24 4 Pete Sampras 14 5 Bjorn Borg 11

Phản hồi và bối cảnh

Sau chức vô địch Grand Slam đầu tiên tại Australian Open 2024, Sinner từng lý giải vì sao Federer có vị trí đặc biệt trong mắt anh: “Khi tôi còn nhỏ, thần tượng của tôi luôn là Roger Federer - vì cách anh ấy cư xử trên sân và cách anh ấy đối xử với mọi người ngoài đời”. Câu nói này là mảnh ghép hợp lý cho lựa chọn “số 1 tuyệt đối” ở video mới.

Hiện tại, Sinner đang tranh tài tại ATP 500 Vienna, ngay sau khi đăng quang Six Kings Slam – một giải biểu diễn tại Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh phong độ tốt, việc anh công khai bảng xếp hạng cá nhân càng khiến chủ đề “ai vĩ đại nhất” nóng trở lại trong cộng đồng người hâm mộ.

Danh sách xếp hạng 10 huyền thoại tennis của Jannik Sinner

Ý nghĩa

Đây không phải một “bảng xếp hạng chính thức” mà là trò chơi trong khuôn khổ một video ngắn, nhưng nó phản chiếu cách một tay vợt hàng đầu nhìn về lịch sử. Trật tự mà Sinner lựa chọn đặt trọng tâm vào hình tượng và tầm ảnh hưởng thi đấu, song vẫn song hành với các thang đo khách quan: Big Three thống trị Grand Slam, còn Sampras và Borg là hai ngoại lệ hiếm hoi chạm mốc trên 10 danh hiệu trong kỷ nguyên Mở. Chính sự giao thoa giữa dữ liệu và cảm xúc đã khiến danh sách của Sinner trở thành đề tài xôn xao.