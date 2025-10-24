Sinner hạ Cobolli 2-0, giành vé tứ kết Vienna Open Sinner thắng 6-2, 7-6 (7-4) trước Cobolli sau tie-break căng thẳng ở set 2, lần đầu chạm trán ở ATP Tour, vào tứ kết Vienna Open gặp Bublik.

Trong lần đầu chạm trán ở ATP Tour, hai tay vợt Italia mang quyết tâm lớn đã tạo nên một trận đấu giàu kịch tính. Jannik Sinner khởi đầu đầy uy lực để chiếm thế chủ động, trước khi Flavio Cobolli kéo trận đấu vào quỹ đạo giằng co ở set 2 và chỉ chịu khuất phục trong loạt tie-break. Kết quả 6-2, 7-6 (7-4) đưa Sinner thẳng tiến tứ kết Vienna Open, nơi anh sẽ gặp Bublik.

Diễn biến trận đấu Sinner - Cobolli

Set 1: Sinner bẻ hai game, thắng nhanh 6-2

Sự khác biệt xuất hiện sớm khi Sinner liên tiếp gây áp lực ở các game trả bóng. Tay vợt số một của Italia bẻ tới 2 game giao bóng của Cobolli để tạo khoảng cách an toàn và khép lại set mở màn 6-2. Với nhịp độ tấn công ổn định và khả năng xử lý các điểm then chốt tốt hơn, Sinner không cho đồng hương nhiều cơ hội.

Set 2: Cobolli đứng vững, tie-break định đoạt

Bước sang set 2, kịch bản đảo chiều ở sự căng thẳng. Cobolli — tay vợt đang đứng hạng 22 ATP và có mùa giải vững vàng — siết chặt các lượt giao bóng. Cả hai đi qua 12 game không mắc sai lầm chí mạng nào, buộc set đấu phải phân định ở loạt tie-break. Tại đây, bản lĩnh của Sinner lên tiếng khi anh thắng 7-4, khép lại trận đấu trong hai set.

Phân tích chiến thuật và điểm nhấn

Thế trận được định hình bởi sự cân bằng từ vạch giao bóng 1, nhưng sự khác biệt đến ở các pha xử lý sau giao bóng 2 và hiệu quả ở những thời điểm bản lề:

Hiệu quả giao bóng 1 ngang ngửa: Sinner đạt 65% tỷ lệ vào sân, Cobolli 66%. Tỷ lệ ăn điểm khi giao bóng 1 lần lượt là 69% (29/42) cho Sinner và 65% (34/52) cho Cobolli — một khoảng cách nhỏ nhưng đủ phản ánh lợi thế nhẹ cho tay vợt thắng cuộc.

Giao bóng 2 là chìa khóa: Sinner thắng tới 78% (18/23) điểm từ giao bóng 2, trong khi Cobolli chỉ đạt 56% (15/27). Con số này lý giải vì sao Sinner ít chịu áp lực hơn trong các game kéo dài và giữ được nhịp chủ động ở cuối set 2.

Áp lực trả bóng và khả năng chuyển hóa: Sinner tạo ra 8 cơ hội bẻ game và tận dụng 2 (25%), trong khi Cobolli không có cơ hội break nào (0/0). Đây là chênh lệch chiến lược rõ nhất: người tấn công chủ động hơn là người có vé đi tiếp.

Bản lĩnh ở tie-break: tỷ số 7-4 phản ánh khả năng quản trị các điểm số quan trọng của Sinner. Không cần phô trương, anh đạt hiệu suất đúng lúc ở phần kết set 2.

Tổng thể, Sinner kiểm soát 53% số điểm trong trận (77/144), so với 47% của Cobolli (67/144). Thế trận không phải một chiều: set 2 chứng kiến sự kháng cự bền bỉ của Cobolli, nhưng các chỉ số then chốt vẫn nghiêng về Sinner.

Thống kê chính của trận đấu

Chỉ số Sinner Cobolli Tỷ số 6-2, 7-6 (7-4) Aces 4 4 Lỗi kép 1 1 Tỷ lệ giao bóng 1 65% 66% Giao bóng 1 ăn điểm 69% (29/42) 65% (34/52) Giao bóng 2 ăn điểm 78% (18/23) 56% (15/27) Điểm break 25% (2/8) 0% (0/0) Tổng số điểm 53% (77/144) 47% (67/144)

Góc nhìn sau trận và tác động

Trận đấu đánh dấu lần đầu tiên Sinner và Cobolli đối đầu ở cấp độ chuyên nghiệp, và sự khác biệt đến từ độ hoàn thiện trong các mảng kỹ năng của Sinner. Dù vậy, việc Cobolli đứng vững suốt 12 game ở set 2, đưa trận đấu vào tie-break, cho thấy phong độ chắc chắn của tay vợt hạng 22 ATP trong một mùa giải tích cực.

Chiến thắng này đưa Sinner vào tứ kết Vienna Open, nơi anh sẽ chạm trán Bublik. Với nền tảng giao bóng 2 vững vàng và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn đối thủ, Sinner bước tiếp với sự tự tin đáng kể sau một bài test mang tính kiểm chứng ở vòng này.