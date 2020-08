SLNA lọt vào VCK giải U17 QG; C.Ronaldo hé lộ tương lai

Đến thời điểm này, vòng loại giải U17 QG năm 2020 đã xác định được 7 cái tên lọt vào vòng chung kết, trong đó có SLNA và vẫn phải chờ thêm 1 đội nữa do bảng B bị hoãn vì dịch Covid-19.

Theo điều lệ, vòng chung kết của giải U17 VĐQG năm 2020 sẽ có 8 đội tranh tài, bao gồm 5 đội đứng đầu bảng và 2 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất. Suất còn lại sẽ giành cho đội chủ nhà đăng cai vòng chung kết.

Dựa vào kết quả thi đấu sau khi kết thúc các bảng A, C, D, E đã xác định được 7 đội sẽ có mặt ở vòng chung kết gồm: PVF (nhất bảng A), SLNA (nhất B), HAGL (nhất C), Sài Gòn (nhất D), Đồng Tháp (nhất E) và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Phú Yên và Nutifood. Riêng đội nhì bảng còn lại vẫn đang chờ kết quả của bảng B do tạm hoãn vì dịch Covid-19.

HLV Vũ Hồng Việt: ‘Văn Hậu sẽ làm tốt hơn cầu thủ HAGL xuất ngoại’ Theo ông Vũ Hồng Việt, thầy cũ của Văn Hậu ở đội trẻ Hà Nội, sự tôi luyện xuyên suốt 1 năm qua ở Hà Lan giúp cho Văn Hậu phát triển được nhiều phương diện. Thậm chí so với bộ ba cầu thủ HAGL xuất ngoại, Văn Hậu hứa hẹn sẽ thành công hơn. Ông Vũ Hồng Việt nói thêm: “Một yếu tố khác có thể thấy rõ giữa một Văn Hậu ở Việt Nam và Văn Hậu tại châu Âu 1 năm qua. Thể hình cậu ấy phát triển rất chuẩn". HLV Vũ Hồng Việt – thầy cũ của cầu thủ này cho biết: “Đúng là mặc dù Văn Hậu gần như không được thi đấu ở đội 1 của Heerenveen. Nhưng bù lại, Văn Hậu được tập luyện và tiếp xúc với nền bóng đá tiên tiến. Ở châu Âu, cầu thủ chơi bóng nhanh nhạy. Chỉ vài giây thôi, họ đã xử lý xong các tình huống. Văn Hậu được tiếp xúc và học hỏi điều đó từ các cầu thủ ở giải VĐQG Hà Lan”.



