Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các giáo viên, trường học bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Thanh Chương và Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lớn cùng lũ ống, lũ quét đã làm ngập lụt và hư hỏng nhiều trường lớp và nhà cửa của các giáo viên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước tình hình đó lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo đã kịp thời hỗ trợ thầy và trò các nhà trường, những nơi bị thiệt hại lớn do lũ lụt.

Chiều 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác khắc phục bão lụt tại một số trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương. Đợt lũ vừa qua, toàn huyện có 6 trường mầm non và tiểu học bị ngập sâu, gồm: Trường mầm non Nho Hòa, mầm non Thanh Hà, mầm non Thanh Khai, tiểu học Thanh Ngọc, tiểu học Thanh Hà và tiểu học Võ Liệt.

Toàn huyện có nhiều phòng học bị hỏng, tốc mái, sập đổ bờ rào, ước tính tổng thiệt hại 1 tỷ đồng. Ngoài thiệt hại của nhà trường, nhiều nhà ở của giáo viên và học sinh cũng bị nước ngập, nhà của một giáo viên bị cháy hoàn toàn trong ngày 1/10.

Trực tiếp có mặt tại Trường Tiểu học Thanh Ngọc, mầm non và THCS Thanh Khai, đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với khó khăn của các nhà trường; đồng thời, đề nghị các nhà trường cần sớm tranh thủ thời tiết nắng ráo để sớm dọn vệ sinh trường lớp, ổn định cơ sở vật chất để học sinh có thể đi học bình thường.

Tại đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao hỗ trợ hai trường Mầm non và THCS Thanh Khai mỗi trường 10 triệu đồng; hỗ trợ Trường Tiểu học Thanh Ngọc 10 bộ máy vi tính để bổ sung vào số máy đã bị hư hỏng do nước lũ.

Rạng sáng 2/10, lũ quét bất ngờ cũng khiến nhiều trường học và nhiều nhà ở của giáo viên trên địa bàn huyện Kỳ Sơn thiệt hại và hư hỏng.

Thống kê ban đầu, trên toàn địa bàn có 21 nhà của các giáo viên bị sập, bị lũ cuốn trôi hoàn toàn hoặc trôi một phần đồ đạc, với tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Hàng chục học sinh của Trường THPT Kỳ Sơn đang ở trọ gần khu vực thị trấn cũng bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản. Hiện các em đã được nhà trường đưa về ký túc xá.

Trước hoàn cảnh khó khăn này, Sở Giáo dục và Đào tạo trước mắt đã hỗ trợ mỗi giáo viên có nhà bị hư hỏng 5 triệu đồng; mỗi học sinh bị thiệt hại do lũ 1 triệu đồng để các em mua sắm lại sách vở.

Trước đó, qua thống kê ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn ngành giáo dục có 66 trường bị ngập lụt và 437 trường phải cho học sinh nghỉ học.

Trên địa bàn có nhiều trường học bị hư hỏng, gần 1.000 mét tường rào bị đổ sập, 354 tủ đựng thiết bị hư hỏng, khoảng 600 thiết bị dạy học bị nước cuốn trôi hoặc hư hỏng, gần 1.300 bộ bàn ghế, 1.800 tài liệu, sách giáo khoa không còn sử dụng được. Ngoài ra, có 23 phòng học bị tốc mái, 25 bộ máy tính bị hỏng. Tổng thiệt hại ước tính toàn ngành gần 4 tỷ đồng.