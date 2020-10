Sợ ngập vì bão số 9, tiểu thương chợ Vinh tấp cập vận chuyển hàng về nhà

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng từ cơn bão số 9 nên từ ngày 28 - 31/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt. Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m.