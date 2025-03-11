Nhịp cầu nhân ái Số phận mong manh của người phụ nữ khuyết tật Có một người phụ nữ đang lặng lẽ gánh trên vai những gánh nặng của bệnh tật và nỗi cô đơn. Cuộc sống của bà không người thân bên cạnh, không có tài sản đáng giá, chỉ là sự nỗ lực hết mình, với chút sức yếu ớt đang bám víu lấy tia hy vọng mong manh của cuộc đời.

Người góa phụ nghèo, khuyết tật Hà Thị Loan hàng ngày đi nhặt phế liệu để kiếm sống qua ngày.

Ở xóm chợ Quán, xã Nghi Lộc, người dân vẫn thường nhắc đến người phụ nữ nghèo khổ Hà Thị Loan. Bà là một góa phụ khuyết tật, người dân nơi đây vẫn quen gọi là bà Loan còng. Đều đặn ngày hai buổi, bà có mặt xung quanh khu vực chợ, nhặt nhạnh những gì có thể để mưu sinh. Tuổi 60, không nơi nương tựa, bà vẫn phải gắng gượng để sống qua ngày.

Việc nhặt phế liệu của bà Loan ngày càng khó khăn hơn.

Theo chân bà Loan, phóng viên Nhịp cầu nhân ái về nơi trú ngụ của bà, một ngôi nhà đơn sơ ở xóm Hoa Tây, đến cả lối vào cũng ngập sình lầy. Mấy chục năm nay, người phụ nữ nghèo khổ vẫn sinh sống như vậy.

Đường vào nhà bà Hà Thị Loan.

Tài sản mà bà Loan tích góp được là một gian nhà rải khắp phế liệu từ trong ra ngoài. Từ ngày chồng mất, cô con gái duy nhất bỏ đi, bà phải chấp nhận sống cuộc đời như vậy. Bởi sức khỏe và bệnh tật không cho phép bà có thể làm được công việc khác. Đến cả ngôi nhà dột nát, người góa phụ cũng không thể kiếm đâu ra tiền để sửa chữa.

Ngôi nhà của bà Hà Thị Loan.

Ốm đau, bệnh tật dày vò cơ thể. Nhưng người phụ nữ nghèo nào đâu biết đến bệnh viện. Cuộc sống của bà Loan cứ thế trôi đi, như ngọn đèn trước gió. Người dân nơi đây chỉ biết thương cho số phận của một con người, đã tồn tại leo lắt như thế suốt mấy chục năm qua.

Mỗi tháng, bà Loan có 2 ngày được ăn ở đàng hoàng hơn. Đó là vào những ngày rằm hay cuối tháng âm lịch, bà nương nhờ cửa Phật với công việc quét dọn ở một ngôi chùa nhỏ trên địa bàn xã. Nơi đây, bà được các tăng ni, phật tử mở lòng thiện tâm, hỗ trợ phần nào việc ăn uống. Nhưng rồi sức khỏe ngày một yếu đi, bà Loan lo lắng, rồi đây, không biết bà còn có sức để tìm đến chốn từ bi này nữa hay không.

Mỗi tháng 2 lần, bà Loan đến nương nhờ tại một ngôi chùa nhỏ trên địa bàn xã.

" Mọi sự hỗ trợ, sẻ chia, mong quý vị gửi về theo

địa chỉ: Bà Hà Thị Loan, xóm Hoa Tây, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

điện thoại: 033.969.1177; số tài khoản: 360.720.5525.014 - Nguyễn Thị Phiệt,

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Phóng viên phụ trách chương trình: Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại: 0913.064.060.