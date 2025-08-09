Công nghệ So sánh Samsung Galaxy Fold7 và Galaxy Fold6: Mỏng hơn, màn hình lớn hơn nhưng giá cũng cao hơn Samsung Galaxy Fold7 ra mắt với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình rộng hơn và camera 200MP, nhưng mức giá khiến nhiều người phải cân nhắc.

Samsung Galaxy Fold từng được xem là biểu tượng mở đầu cho kỷ nguyên điện thoại gập. Thế hệ đầu tiên tạo nên cơn sốt toàn cầu, giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc trong thời gian dài. Nhưng các đối thủ từ Trung Quốc ngày càng bứt phá, buộc Samsung phải cải tiến mạnh mẽ để duy trì vị thế.

Samsung Galaxy Fold7 chính là câu trả lời cho áp lực cạnh tranh, với thay đổi rõ rệt về ngoại hình và trải nghiệm sử dụng.

So sánh Samsung Galaxy Fold7 và Galaxy Fold6

Samsung Galaxy Fold6 Samsung Galaxy Fold7 Kích thước và trọng lượng Gấp lại: 153.5×68.1×12.1 mm

Mở ra: 153.5×132.6×5.6 mm

239 grams

Gấp lại: 158.4×72.8×8.9 mm

Mở ra: 158.4×143.2×4.2 mm

215 grams

Vật liệu và bảo vệ Kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 + nhôm, IP48 Kính cường lực Gorilla Glass Victus Ceramic 2 + Gorilla Glass Victus 2 + nhôm gia cố, IP48 RAM và bộ nhớ 12GB + 256GB-1TB 12 GB + 256-512 GB, 16 GB + 1 TB Bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Card đồ họa Adreno 750 Adreno 830 Wireless modules Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, navigation Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, navigation Hiển thị Màn hình chính: 7.6 inches, Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 2160×1856 pixels, 120 Hz, 2,600 cd/m²



Bên ngoài: 6.3 inches, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 2376×968 pixels, 120 Hz, 2,600 cd/m²

Màn hình chính: 8 inches, Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 2184×1968 pixels, 120 Hz, 2,600 cd/m²



Bên ngoài: 6.5 inches, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 2520×1080 pixels, 120 Hz, 2,600 cd/m²

Camera chính Góc rộng: 50 MP, ƒ/1.8, 23 mm

Siêu rộng: 12 MP, ƒ/2.2, 123°

Ống kính tele: 10MP, ƒ/2.4, 66mm, 3×

Góc rộng: 200 MP, ƒ/1.7, 24 mm

Siêu rộng: 12 MP, ƒ/2.2, 120°

Ống kính tele: 10MP, ƒ/2.4, 67mm, 3×

Selfie cameras Bên ngoài: 10 MP, ƒ/2.2, 24 mm

Bên trong: 4 MP, ƒ/1.8, 26 mm

Bên ngoài: 10 MP, ƒ/2.2, 24 mm

Bên trong: 10 MP, ƒ/2.2, 18 mm

Pin 4,400 mAh 4,400 mAh Hệ điều hành Google Android 15 with OneUI 7 (with further update) Google Android 16 with OneUI 8 (immediately) Giá

Thiết kế nhẹ và màn hình tiện dụng hơn

Điểm nổi bật đầu tiên của Samsung Galaxy Fold7 nằm ở thân máy mỏng đáng kể. Khi gập lại, máy đạt kích thước 158,4×72,8×8,9 mm và nặng 215 gram, nhẹ hơn nhiều so với Fold6. Sự thay đổi này giúp máy dễ dàng sánh ngang các mẫu flagship dạng thẳng như Galaxy S25 Ultra.

Khi mở ra, màn hình chính của Galaxy Fold7 đạt 8 inch với độ phân giải 2184×1968, tăng từ 7,6 inch của thế hệ trước. Màn hình ngoài cũng lớn hơn, từ 6,3 inch lên 6,5 inch, rộng rãi và gần giống smartphone truyền thống, giúp người dùng thoải mái xử lý các tác vụ hằng ngày.

Những chi tiết cải tiến mới

Samsung đã cải tiến bản lề Armor FlexHinge, nhưng vết gấp ở giữa màn hình vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Điểm gây chú ý khác là camera trong màn hình.

Nếu Samsung Galaxy Fold6 từng che cảm biến bằng lớp điểm ảnh, thì Galaxy Fold7 bỏ hẳn cách này, khiến "nốt đen" xuất hiện rõ hơn. Bù lại, chất lượng camera được nâng lên 10MP với góc rộng, hỗ trợ tốt hơn cho các cuộc họp trực tuyến.

Tuy nhiên, Galaxy Fold7 lại thiếu đi bút S Pen, tính năng từng được mong chờ. Đây có thể là sự đánh đổi vì thiết kế mỏng hơn, hoặc do nhu cầu thực tế chưa đủ cao. Dẫu vậy, đối với một số người hâm mộ dòng Fold, đây chắc chắn là điểm trừ.

Vật liệu, độ bền và phụ kiện

Thân máy Galaxy Fold7 vẫn kết hợp kính và nhôm, nhưng là loại nhôm cứng cáp hơn cùng kính Gorilla Glass Ceramic 2. Samsung cũng thay đổi thiết kế ốp lưng, chỉ bảo vệ phần mặt sau, để mặt trước người dùng có thể dán kính cường lực riêng.

Cụm camera sau nâng cấp mạnh, với ống kính chính 200MP tương tự Samsung Galaxy S25 Ultra, cho chất lượng hình ảnh vượt trội. Tuy vậy, phần camera lồi hơn hẳn trên thân máy mỏng khiến thiết kế mất cân đối khi đặt trên mặt phẳng.

Hiệu năng và bộ nhớ

Samsung Galaxy Fold7 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite tiến trình 3nm cùng GPU Adreno 830. Bộ nhớ RAM nâng cấp lên tối đa 16GB và dung lượng lưu trữ đến 1TB. Kết nối Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4 cũng xuất hiện, nâng trải nghiệm lên tầm cao mới.

Tuy nhiên, máy không có buồng tản nhiệt như Galaxy S25, đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì hiệu suất khi sử dụng lâu dài.

Pin và sạc: giữ nguyên nhưng chưa bứt phá

Dung lượng pin vẫn là 4.400 mAh, không thay đổi so với Galaxy Fold6. Công nghệ sạc cũng giữ nguyên: sạc nhanh có dây 25W, sạc không dây 15W và sạc ngược 4,5W.

Trong khi đó, đối thủ Honor Magic V5 đã đạt dung lượng pin trên 5.800 mAh, khiến Galaxy Fold7 khó tạo sự khác biệt về thời lượng dùng.

Giá bán và đánh giá ban đầu

Samsung Galaxy Fold7 ra mắt cùng hệ điều hành Android 16 và OneUI 8, đi kèm nhiều tính năng AI mới, trong đó có Gemini AI Pro miễn phí 6 tháng.

Dù nâng cấp ấn tượng, mức giá cao khiến Samsung Galaxy Fold7 trở thành lựa chọn xa xỉ. Đây không còn là chiếc điện thoại quá cỡ như trước, mà là một flagship gập với hiệu năng hàng đầu, màn hình lớn và thiết kế tiện dụng hơn.